Vášně kolem Jarošíkova (ne)startu za starou gardu Sparty v silvestrovském derby: Škrtli »Rusáka«

Co člověk, to názor. Od „Bral v Rusku krvavé peníze, tak ať se producíruje tam, nebo zaleze do kanálu“ až po „No a co! Kopal za Spartu mistráky, tak ať za ni kope i srandamač.“

Fakt, že se slavný záložník a neslavný kouč Jiří Jarošík (47) objevil na soupisce staré gardy Sparty pro tradiční silvestrovské derby se Slavií (ONLINE sledujte ZDE>>>), rozpoutal vášně. Dokonce i v písemné podobě. Skupina fandů Letenských totiž vytvořila protestní petici. Jarošík je u nich za kolaboranta s Putinovým režimem, který vede barbarskou válku proti Ukrajině, protože byl od 22. června do 22. srpna trenérem ruského Orenburgu.

Tichá zpátečka

„Samozřejmě jsem věděl, že není ideální doba tam jít. Taky jsem to zvažoval, ale zase jsem na to i v téhle době koukal trenérsky. Samozřejmě se to hodně lidem nelíbí, to chápu, je to jejich názor, ale tohle byl zase můj názor. Kdyby přišla nabídka, vrátil bych se tam,“ prohlásil Jarošík pro Deník.cz. Jeho slova a nevole vlastních fans zřejmě přiměla manažery sparťanských veteránů k tomu, že zařadili zpátečku. V tichosti Jarošíka ze soupisky vyškrtli. Na té nové už nefiguroval! A z televizního přenosu je patrné, že do utkání skutečně nominován nebyl!

A tak Jiří Jarošík putoval s rodinkou, ruskou manželkou Zlatou a třemi dcerami, na dovolenou v Alpách…

Jiří Jarošík odehrál za Spartu 148 zápasů a získal s ní 4 mistrovské tituly.