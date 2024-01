Bratr exmanažera reprezentace Pešíra po zákeřném útoku a operaci: Vzkaz agresora!

Turnaj v malém fotbalu, nečekaný zákeřný direkt pěstí vyztuženou čímsi tvrdým přímo do obličeje, těžké zranění, sanitka, operace... Děsivý příběh Václava Pešíra (44), jehož bratr Tomáš (42) byl donedávna manažerem reprezentace, má pokračování...

Václavův obličej dávali lékaři včera dohromady při dvouhodinové operaci. „Protihráč, který ho napadl, mu zlomil nos, čelist a oční oblouk,“ řekl Tomáš Pešír (42). Vše se odehrálo v sobotu na zimním turnaji Pražské klubové ligy v malém fotbalu. Václav Pešír nastoupil za tým FC Puah složený z teenagerů, které měl na starost, v bráně. V době incidentu vedli nad Legionem 1:0, zápas byl po napadení předčasně ukončen.

Chceme trest!

Útočník Hajimurad R. (32), cizinec již 13 let žijící v Česku, se pokusil o kontakt s Václavem e-mailovým vzkazem přes kapitána týmu Legion. „Hajimurad velmi lituje svého chování při zápasu a chce se osobně omluvit, zaplatit náklady na léčbu a kompenzovat morální újmu, kterou způsobil vašemu brankáři,“ napsal.

Dodal na sebe kontakt, proto mu Tomáš Pešír včera odpoledne zavolal. „Brácha se po narkóze na to necítil.“ Co mu agresor řekl? „Prý to nechápe, byl to zkrat. Nabízel nějaké odškodnění. Ale tohle je obrovský průšvih, vybočuje to z nějakých akceptovatelných emocí! Tvrdí, že ho praštil rukavicí, ale v lékařské zprávě je, že to muselo být něčím tvrdým. Nechal ho tam ležet, kolem byla spousta dětí. Určitě to dotáhneme tak, aby se útočník zodpovídal a dostal nějaký trest,“ slíbil Tomáš Pešír i za bratra.

Policie: Přestupek!

Po krvavém incidentu při fotbálku na Pražačce přijeli policie i záchranáři: „Zasahovali jsme u incidentu mezi dvěma hráči,“ potvrdil Blesku policejní mluvčí Jan Rybanský.

Doplnil, že případ je prošetřován pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. „Napadený byl poučen, aby se s lékařskou zprávou obrátil na policii,“ řekl. Podle následků může být čin překvalifikován. Mluvčí záchranářů Jana Poštová k zásahu sdělila: „Záchranáři pečovali o muže, který utrpěl úraz hlavy. Po celou dobu ošetřování byl při vědomí a mimo ohrožení života. Po zajištění a ošetření byl převezen do nemocnice k další péči.