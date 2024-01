Hledání manažera k Haškovi: Brabec favoritem, ve hře další známá jména

Jeden muž do mozaiky k Ivanu Haškovi stále schází. Intenzivně se řeší pozice manažera české reprezentace. Poté, co nabídku odmítl Pavel Nedvěd, uvažují pánové na Strahově o třech variantách – dočasném posunutí Ericha Brabce, jmenování Vladimíra Šmicera, které je ale politicky složitě průchozí, případně oslovení jiné osobnosti. Podle informací Sportu zazněla jména bývalých reprezentantů.

Čas běží, na asociaci chtějí obsadit manažerskou pozici velmi brzy. Nástupce Tomáše Pešíra plánují schválit na příštím jednání výkonného výboru v úterý 30. ledna. Dění v zákulisí spíš spěje k tomu, že nepůjde o původně zvažovanou výraznou pozici šitou na míru Pavlu Nedvědovi, ale zůstane v intencích, v jakých fungovali Pešír či Libor Sionko.

Silně zvažovanou variantou je posunutí pravomocí na Ericha Brabce, jenž by funkci zastával dočasně s výhledem na letní EURO v Německu. Agendu by si rozdělil s vedoucím týmu Michalem Černým, který přešel od jednadvacítky na pozici technického vedoucího áčka. Brabec by zůstal v pozici technického ředitele, což znamená souběh dvou velmi náročných funkcí. Tuhle variantu má preferovat vlivný člen výkonného výboru a plzeňský boss Adolf Šádek.

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO 2024 ze skupiny? ANO NE

Na stole leží i oslovení jiné výrazné tváře z minulých let. Na Strahově podle informací Sportu zaznělo jméno Tomáše