Vémolův film: Dřina, vězení a krachy vztahů s ženami i bratrem!

Patnáct let. Tak dlouho trvalo, než se hvězdný MMA zápasník Karlos »Terminátor« Vémola (38) dočkal svého vlastního dokumentu. Snímek zachycuje nejen Karlosovy momenty z klece, kde za ty roky sejmul nejednoho soupeře, ale také život mimo tento bojový sport. Kromě úspěchů režiséři zachytili i chvíle, ve kterých to měl Vémola opravdu těžké.

Dokumentární film Karlos režisérů Michala Samira a Šimona Šafránka představí bojovníka MMA Karla „Karlose" Vémolu v období úspěchů i krizí. Důležitou součástí filmu jsou unikátní záběry z Vémolovy minulosti, kdy se v Londýně živil jako vyhazovač v baru a protloukal se životem, a také fotografie z jeho osobního archivu. Devadesátiminutový dokument ukazuje i jeho život mimo světla reflektorů. Snímek vznikající 15 let dnes promítli novinářům, v kinech bude od čtvrtka 25. ledna.

Podle režiséra Samira může být pro diváky, kteří nic nevědí o MMA, zajímavý už fakt, že něco takového vůbec existuje. „Jednou jsem byl v O2 areně na zápasech a vedle mě seděla paní, které mohlo být tak 45. A byla tam sama. Nedalo mně to a zeptal jsem se jí, co tam dělá. Ona prozradila, že pracuje na poště a svět MMA ji fascinuje a tajně si koupila lístek, aby jednou viděla, jaké to je doopravdy," řekl ČTK Samir.

„Nás všechny zajímá prostředí, kde je výhra a prohra, kde všechno je jasné, což je v dnešní komplikované době občerstvující. A myslím, že tohle je něco, co může lidi neznalé světa MMA ve filmu docela překvapit," dodal režisér.

Smíšené zápasy MMA se pohybují na pomezí sportu, zábavy a bulváru, Vémola je podle filmařů tím, kdo tento fenomén pomáhal v Česku utvářet. Život Vémoly byl podle nich vždy plný propastných protikladů. Jako malý se pral na ulicích Olomouce, po škole odjel do Londýna, proslavil se, šel do vězení, znovu se proslavil, vyprodal pražskou O2 arenu a stal se celebritou, uvedli.

„Film, stejně jako Karlosův život, je nebezpečná jízda, která začíná v olomouckých Hodolanech, pokračuje přes kluby na londýnských periferiích a eskaluje křižovatkou, na které se teď Karlos jako člověk i jako zápasník ve svém věku ocitá," řekl režisér Samir.

Dokument reflektuje Vémolu jako bijce a hrdinu davů, ale zároveň jako starostlivého otce, milovníka zvířat a současně jako neústupného, hraničního člověka. Nevyhýbá se ani i období Vémolových neúspěchů, rozpadu vztahů se ženami i s bratrem Filipem. „Je to film o extrémním člověku v extrémní době," podotkl Samir.

Osmatřicetiletý bývalý kulturista, zápasník a člen Sokolu Vémola, přezdívaný Terminátor, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích. Jako první Čech bojoval kleci v USA v rámci zápasů Ultimate Fight Championship (UFC), společnosti provozující profesionální organizaci ve smíšených bojových uměních.

V závěru filmu titulky upozorňují na zápas mezi Vémolou a slovenským bijcem Attilou Véghem. Proti sobě se postaví letos 8. června na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. Tento zápas přichází čtyři a půl roku po bitvě v O2 aréně, kterou Végh po dvou minutách ukončil ranou znamenající K.O. „Ještě mě čekají velké věci, ještě mě tak brzy neodepisujte," vzkázal Vémola.