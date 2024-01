Smrt fotbalového šéfa Herthy Bernsteina: Náhlé úmrtí vyšetřuje policie!

Zpráva, která otřásla celým německým fotbalem. Kay Bernstein (†43), prezident Herthy Berlín, nečekaně zemřel. Jeho bezvládné tělo nalezla v posteli manželka. Nyní vyšlo najevo, že úmrtím vrchního představitele klubu z hlavního města Německa se zabývá policie!

Šok a hluboký smutek. Přesně to nyní prožívá vedení, fotbalisté i fanoušci Herthy Berlín poté, co je navždy opustil jejich prezident Kay Bernstein. Mrtvého šéfa klubu, který v současné době hraje druhou nejvyšší německou soutěž, nalezla v úterý 16. ledna v ranních hodinách jeho manželka. Co za náhlou smrtí stojí?

Podezření padlo na infarkt. Lékaři ale přirozenou smrt nemohli potvrdit. Podle berlínského deníku Tagesspiegel se tak do případu vložila policie. Její mluvčí nicméně podle podle rakouského serveru Heute veřejnost uklidňuje. „V současné době neexistují žádné známky sebevraždy nebo vnějšího vlivu. Předčasná smrt Bernsteina je pro nás velkou záhadou,“ uvedla v prohlášení.

Olympijský stadion, na kterém hraje Hertha své domácí zápasy, byl od 17. hodiny symbolicky nasvícen modrobíle na počest zesnulého prezidenta. Fanoušci u stadionu vytvořili pietní místo, kam začali nosit svíčky a květiny.

„Hertha BSC v úterý obdržela strašnou zprávu, že prezident Kay Berstein nečekaně zemřel ve věku 43 let. Celý klub, jeho řídící orgány a zaměstnanci jsou touto zprávou šokováni a hluboce zarmouceni,“ uvedli zástupci týmu na sociální síti X. „Celá rodina Herthy truchlí nad Kayovým odchodem a myslí na jeho rodinu a přátele. Chtěli bychom všechny požádat, aby v tomto těžkém období respektovali soukromí jeho rodiny,“ doplnili na závěr.