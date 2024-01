Ledecká na rozcestí, snowboard nevoní sponzorovi: Zatrhli jí prkno!

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Ester Ledecká (28) se proto chtě nechtě pomalu vzdává své lásky. Red Bullu, který trojnásobné olympijské šampionce platí miliony ročně, se totiž pranic nelíbí Esteřino dovádění na snowboardu.

Česká hvězda by na prkně nejradši závodila, co nejvíc to jde, ale podporu hledá těžko. Včerejší paralelní slalom v Bad Gasteinu jí na poslední chvíli rozmluvili vlastní lidé. „Celý tým je proti tomu, abych tam jela, protože to bylo teď hodně náročné. Kdyby to bylo na mně, tak to jedu určitě. Jenže já v tomhle nejsem moc dospělá, naštěstí mám lidi, kteří mi poradí a zastaví mě, když to vypadá zle,“ řekla Ledecká pro iRozhlas.cz.

Faktor záda

Všeumělství české obojživelnice se navíc nezdá ani hlavnímu sponzorovi. Rakouský výrobce energetických nápojů, který ji podporuje od roku 2019, vnímá lyžování podstatně prestižněji. A dobře ví, že přesuny z lyží na prkno a zpět nikdy nedělaly dobře zádům Ledecké.

Pro tu je přitom po loňské promaroděné sezoně naprosto klíčové, aby zůstala zdravá. „Moji vizí je, aby byla Ester nejlepší na světě i na lyžích,“ má jasno Robert Trinkwalder z Red Bullu. Kvůli tomu Ledecká starty na prkně víc a víc šetří, ale úplně se ho pořád nevzdá. A tak, i když by si sponzor se svými miliony a tým přáli něco jiného, Ledecká má svoji hlavu a na prkně bude závodit o víkendu v Bulharsku.

„Myslím si, že jsme si vysvětlili, že snowboard je pro mě strašně důležitý, protože to miluji a nechci dělat jen lyžování,“ dodala pro iRozhlas.cz. Jak dlouho si tuhle hračku udrží?