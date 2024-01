Biatlonista Mánek vaří v Prostřenu: Spor o krkání a půjčená kuchyň!

Jako nadějného biatlonistu, který aktuálně působí v reprezentačním béčku. Přesně tak zná většina sportovní veřejnosti v Česku Ondřeje Mánka (22). Nyní se ale sympatický sportovec objevil v netradiční roli. Vařil totiž pro tuzemské influencery v oblíbeném pořadu Prostřeno! Co vše se během Mánkova speciálního dne přihodilo?

Patnáct let. Tak dlouho už na českých televizních obrazovkách mohou lidé sledovat kulinářskou reality show Prostřeno! Oblíbený pořad si připravil speciální týden, ve kterém se v kuchyni představili nejen influenceři Tadeáš Kuběnka (20), Thi Kim Ly Tranová (23), Simona Tvardek (19) či zpěvák a herec Šimon Opp (20), ale také sportovec v podobě biatlonisty Ondřeje Mánka. Ten své hosty pozval do domu, který si půjčil od své známé. Důvodem byl fakt, že Ondra bydlí daleko.

Rodák z Prachatic se v roli hostitele představil ve středu. A co dobrého si pro své hvězdné hosty ve vypůjčené kuchyni připravil? Jako předkrm se rozhodl naservírovat bylinkový tabouleh, jehož hlavní ingrediencí je kuskus. Následovala polévka z pečeného květáku, hlavní chod v podobě hummusu s piniovými semínky či kuřecí shawarma. Na závěr si Mánek přichystal dezert v podobě datlů s překvapením. Konkrétně byla součástí datlí i čokoláda, arašídové máslo, pistácie a květy na ozdobu.

Během hlavního chodu, na kterém si dal Mánek opravdu záležet, se konverzace převalila k netradičnímu tématu. Všechno to začal Kuběnka, který si během povídání o účinkování v reality show Like House zničehonic říhnul. „Ježiši, lidi. Co to bylo?" položil Tadeáš řečnickou otázku v pořadu na TV Prima. Následně se strhla debata na téma krkání u jídla. „Já jsem ještě u Kim Ly, co se týče té asijské kultury, tak si máš krknout na konci jídla," říkal Kuběnka ostatním. „To jsem nikdy neřekla," kontrovala Kim Ly se smíchem. Zároveň doplnila, že co se týká výstředností, tak v její kultuře se srká polévka.

Poté se Kuběnka rozpovídal o svém celoživotním poselství influencera. „Mým poselstvím je znormalizovat krkání a prdění, protože co máš jako dělat v ten moment. Mám se udusit nebo co jako, lidi?" zakončil slavný influencer téma, zatímco se Mánek smál. A jakou zábavu si mladý biatlonista přichystal pro svou návštěvu? Velmi tématickou. Mladé a úspěšné soutěžící nechal střílet na terče, jako pravé biatlonisty!

„Ležela jsem tam trošku jako rozplajznutý úchyl," popsala influencerka Simona. „Pro sportovní adrenalin to ale člověk obětuje," dodala o Mánkově zábavě. To Šimon o sobě v tomto ohledu nepochyboval. „Já jsem úplně nebyl překvapený z toho, že jsem trefil všechny terče, protože to je pro děti do patnácti let," uvedl. „Z této sportovní vzduchovky už jsem střílel, takže mě to baví. Bylo to super," doplnil. Oproti tomu Tadeáš měl se střelbou menší problémy, což Simoně zkazilo plány na hezké video.

I následující díl bude rozhodně stát za to. Ve čtvrtek se k Šimonovi dostaví nová účastnice, záskok za Ondřeje. Dorazí Lucie Neumannová (20), dcera známé olympijské vítězky. Tadeášovi ale připadá přehnaně hodná, tedy falešná... Kdo si odnese hlavní cenu 60 tisíc korun a kdo 10 tisíc jako odměnu za diváckou přízeň? Dnešní díl sledujte od 17:55 na TV Prima.