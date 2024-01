Kalašnikov v týmu Afrického poháru? Přezdívka útočníka budí rozpaky

Doba je, jaká je. Násilí bují a jen nepříliš daleko od hranic s Českou republikou v poslední době dochází na dva významné ozbrojené konflikty. Společnost obecně nerada podporuje zbraně a násilí. Není divu. Proto mnozí koušou jen velmi těžce, když dojde na podobný výstřelek, jaký ukázal útočník Aboubakar Kamara, jehož přezdívka má odkazovat na iniciály jeho jména a číslo 47? Nějak si domyslel, že by to mohlo být cool, když bude svou kariérou v podstatě oslavovat tuto světově známou zbraň. Je to ale záležitost, která se neobjevila až na africkém šampionátu.

Kamara sice na Africkém poháru má na zádech číslo 27, ale to jen z důvodu, že na soupisce, která čítá 27 jmen, mohou být jen čísla 1 až 27. Kdykoliv to ale jde, tak se forvard vrací k oblíbenému numeru, které používal i při svých věhlasných angažmá. Momentálně je sice majetkem klubu Al-Džazíra ze Spojených arabských emirátů, ale předtím působil třeba v anglickém Fulhamu nebo řeckém Arisu Soluň, kde byl ještě v minulé sezoně spoluhráčem Vladimíra Daridy a Jakuba Brabce. I v Řecku nosil na zádech 47, ve Fulhamu to platilo také.

S Fulhamem hrál druhou ligu a po postupu do Premier League zaznamenal 11 startů bez gólu mezi anglickou elitou. Nejslavnějším momentem je jeho hádka s Aleksandarem Mitrovičem z konce roku 2018, kterému i přes výzvy tehdejšího trenéra Claudia Ranieriho odmítl přenechat ve druhé půli zápasu s Huddersfieldem pokutový kop za stavu 0:0. Kamara zahrál penaltu bídně a Fulham pak zachraňoval výhru 1:0 až na samém sklonku utkání. Trefil se srbský zachránce Mitrovič a Kamara to pak měl u všech v klubu polepené.

„Jasně jsem mu tehdy řekl, že kopat bude Mitrovič. Byl to náš muž číslo jedna na penalty. Kamara ale nerespektoval mě, své spoluhráče, fanoušky ani klub. Nedalo se s ním mluvit ani po zápase. Nechápal, proč jsme na něj naštvaní, myslel si, že bylo v zápase vše v pořádku,“ nechal se před lety slyšet tehdejší kouč Fulhamu Claudio Ranieri a za další měsíc pak nikoho nepřekvapilo, že Kamara odešel hostovat do Turecka.

Proč vzpomínka na „zářivý“ Mauritáncův moment v Anglii starý několik let? Tato událost se mu totiž momentálně vrací jako bumerang a v Anglii se smějí média i fanoušci. Mnozí označují Kamaru za jednoho z nejhorších útočníků, který se kdy objevil v Premier League, protože v něm kanonýra, který by svou gólovou produktivitou připomínal kalašnikov, věru nehledali.

Svému přídomku zůstal dlužen i proti Burkině Faso. Nastoupil sice v základní sestavě, ale útočník s číslem 27 odehrál jen 27 minut, než musel střídat kvůli zranění. Rozhodně se však postaral o to, aby se o Mauritánii na kontinentálním šampionátu zajímalo více lidí, než by tomu bylo i bez jeho kalašnikova nabitého slepými. Kamara se totiž naposled gólově prosadil v září minulého roku. Na útočníka nic moc…