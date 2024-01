Zkrachovalý zlatý hoch Sýkora narazil u soudu: Musí cálovat… Dluží přes 300 milionů Kč!

Mohl by si sedět někde v suchu na zlatých medailích z mistrovství světa a tuzemské extraligy, škrábat se v uchu a… Místo toho je exhokejista Michal Sýkora (50) vláčen po soudech!

Bývalý obránce po kariéře nalákal vidinou snadného výdělku na byznys s drahým kovem mnoho kamarádů ze sportovní branže. Ale jeho zlatá žíla se začala roztékat a teď dluží suma sumárum přes 300 milionů Kč! Mezi věřiteli jsou třeba kapitán hokejového nároďáku Roman Červenka (37) či fotbalový brankář Tomáš Vaclík (34).

Minulý týden Vrchní soud v Praze navíc zamítl Sýkorovo odvolání proti povinnosti zaplatit cirka 5,5 milionu korun. Částku si poslal na svůj účet, když už věděl, že podnikání jedné z jeho firem (MPM Invest) jde do kytek. Světový šampion z let 1996 a 2000 se na jednání nedostavil, ale jeho advokát Michal Solil se snažil najít kličky v insolvenčním zákoně. Po rozsudku se Blesku z rozhovoru omluvil: „Můj klient mi nedal svolení.“

Spadne klec?

Někdejší reprezentant, který si přepočtem na dnešní kurz vydělal v NHL zhruba 150 milionů v české měně, si však – s nadsázkou řečeno – kvůli tomuhle nemusí trhat žíly. Těch pár »šušňů « se v celkových pohledávkách ztratí. Pokud by byl Sýkora v hlavní větvi případu shledán vinným, hrozí mu za majetkovou trestnou činnost až 10 let v base. Že by na Michala nakonec spadla (zlatá) klec?

Sliby chyby

Michal Sýkora přišel na buben. Navíc u soudu už dřív nedokázal říct, kde má ulité zlato. Insolvenční správce Roman Janoušek ze společnosti Juventus si stěžoval, že někdejší hráč Pardubic, San Jose, Chicaga, Tampy Bay, Philadelphie či Sparty nekomunikuje. Pořád je ticho? I když veřejná obchodní společnost AAA Insolvence OK spravující část dluhů s komunikací nemá problém, je »Sejkova« snaha k ničemu. „Pan Sýkora naslibuje spoustu věcí, ale nikdy nic nesplnil,“ sdělil Blesku právník Ján Gajdoš zastupující věřitelský výbor.