Král Roy se dočkal druhé šance v NHL. Čekal ji dřív, ale také se musel změnit

Král brankářů se dočkal druhé šance! Patrick Roy přebírá New York Islanders jako nový kouč a do NHL se tak vrací po osmi letech • koláž iSport.cz

New York Islanders překvapivě vytáhli králíka z klobouku. Vlastně Krále. Jejich novým koučem byl v sobotu jmenován 58letý Patrick Roy. „Hodně to pro mě znamená,“ řekl legendární gólman, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu a člen Hockey Hall of Fame. V NHL už trénoval Colorado, v srpnu 2016 však náhle odstoupil. Netajil se tím, že by rád dostal novou šanci. Po téměř osmi letech ji zase má.

New York Islanders několik týdnů těžce klopýtali. Tým do soboty vyhrál jen pět z posledních 17 zápasů, padl čtyřikrát za sebou a šestkrát z posledních sedmi utkání. Generální manažer Lou Lamoriello toho měl právě dost. V sobotu odpoledne propustil kouče Lanea Lamberta. Jako náhradu přivedl hokejovou ikonu – Patricka Roye.

Ten posledních pět let vedl jako trenér a manažer Quebec Remparts v juniorské QMJHL. V loňském roce s nimi vyhrál Memorial Cup. V NHL působil Roy naposledy v letech 2013 až 2016 jako trenér a viceprezident pro hokejové záležitosti Colorado Avalanche. Jednou s nimi postoupil do play off. V sezoně 2013/14 tým vyřadili v sedmi zápasech Minnesota Wild. Roy pak obdržel cenu Jacka Adamse pro nejlepšího kouče NHL.

O svém šokujícím konci v Avalanche promluvil poprvé po loňském triumfu s juniory Quebec Remparts. Roy rezignoval šest týdnů před zahájením tréninkového kempu. Avalanche pak najali Jareda Bednara, který koučuje mužstvo dodnes. „Vím, že jsem udělal několik špatných rozhodnutí. Vím, že způsob, jakým jsem odešel z Colorada, všechno, co jsem udělal, mohlo mít vliv na dnešní pohled na mě samotného. Musím s tím žít. Vím, že jsem se ze svých chyb poučil. Minulost je minulost, ale někdy se svou minulostí musíte žít,“ zpytoval svědomí. Po vítězství v Memorial se vzdal funkcí s tím, že by rád dostal druhou šanci v NHL.

V posledních týdnech začaly probleskovat zvěsti, že Royovi předložily nabídky některé celky ze Západní konference. Vysněnou štací rodáka z Quebeku možná byli spíš Montreal Canadiens, jenže nakonec využil nejlepší dostupné příležitosti. Vzal Islanders, tým nabitý zkušenými hráči a s mnohem vyššími ambicemi, než je současná pozice pod čarou play off. „Hodně to pro mě znamená. Když jsem odcházel z Colorada, myslel jsem si, že telefon zazvoní dřív. Ale nestalo se a já pochopil, že způsob, jakým jsem opustil Colorado, asi nebyl ten nejlepší,“ připustil Roy.

Je trochu kuriózní, že Lou Lamoriello chtěl, aby se příštím trenérem Islanders stal právě on. Oba jsou vůdčí typy s velmi silným egem, Roy navíc občas nedokázal krotit svůj temperament. „Mocenská struktura se však může v následujících měsících a letech změnit. Pokud se totiž 81letý GM rozhodne za rok či dva odstoupit, možná existuje scénář, podle nějž Roy postoupí ve firemním žebříčku a nakonec nahradí Lamoriella v jeho současné funkci,“ nadhodil Adam Proteau na webu The Hockey News.

Tento scénář je spíš hudba budoucnosti. Lamoriello hlavně věří, že Roy dovede Islanders do play off. V žádném případě nejsou mimo hru. A jejich hlavní problém tkví jinde než v trenérovi. Stáj z Long Islandu nemá dost kvalitních koní v útoku. V osmi z posledních dvanácti prohraných utkání vstřelili Ostrované nejvýš dva góly. Žalostná produktivita byla hlavní příčinou, proč po roce a půl musel skončit Lane Lambert.

Lamoriello proslul mistrnými tahy během sezony. Dá se předpokládat, že do uzávěrky přestupů v NHL, která končí 8. března, ještě provede nějaké trejdy. Spekuluje se třeba o příchodu Adama Henriquea z Anaheimu. Jako ostřílený centr by se Islanders hodil, ale taky něco bude stát.

Než k tomu ale dojde, má Roy za úkol změnit za pochodu týmovou kulturu. Během trenérské kariéry v juniorském hokeji předvedl, že je pro hokej stále zapálený. Změnil se nějak od doby, co opustil Avalanche? „Jako den a noc. Naučil jsem se ještě víc respektovat trenérskou práci, chodit brzy na stadion, tvrdě pracovat a pomáhat hráčům s plněním jejich záměrů. Chci nastolit to, co jsme dělali v Coloradu. To znamená partnerství s hráči. Chceme, aby přistoupili na to, co budeme jako trenérský štáb vyžadovat, a pomohli jim k dosažení jejich cílů,“ prohlásil Roy.

New York Islanders Vše o klubu ZDE