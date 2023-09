Zkrachovalý šampion Sýkora, jenž dluží čtvrt miliardy: Tvrdý ortel soudu!

Z astronomické sekery přesahující 250 milionů korun se chtěl vymanit pomocí procesu tzv. oddlužení. Dvojnásobný mistr světa Michal Sýkora (50) ale u soudu tvrdě narazil!

Někdejší hokejový obránce, který to z Pardubic dotáhl až do NHL, se dal po kariéře na podnikání se zlatem. Jenže to skončilo nevídaným fiaskem! Po jeho dvou firmách zbyly dluhy za čtvrt miliardy, mnoho okradených zákazníků včetně jeho sportovních kamarádů či rozvrácená rodina samotného Sýkory. Na něj navíc bylo podáno trestní oznámení, které mu může vynést až několik let v base! Novým začátkem pro hokejistu mohlo být oddlužení, jenže to mu soud nyní zamítl nejen kvůli tomu, že by byl během pěti let schopen splatit pouhé 0,027 procenta svých závazků. Dalším důvodem byl dle rozsudku Sýkorův »nepoctivý záměr«!

Podprůměrná mzda

Muž, který se ještě před pár lety v odborných časopisech chlubil, jak umí v obchodu se zlatými cihličkami chodit, se totiž po krachu nechal zaměstnat na pozici IT analytika s čistým měsíčním platem 24 770 Kč. Do světa tím vlastně vyslal zprávu, že se ani nebude namáhat, když mu prachy stejně seberou...

„Že si dlužník s těmito zkušenostmi trhu práce obstará zaměstnání, které se ani nepřibližuje průměrné mzdě, lze jako životní volbu jistě akceptovat. Nikoli však v situaci, kdy je na něm, aby přesvědčil své věřitele, že jeho snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností,“ sjel soud Sýkoru a na jeho majetek prohlásil konkurz.

Nikdo ho nechce...

Já, a nepoctivý?! Michal Sýkora se závěry soudu nesouhlasí a proti rozsudku se odvolal. Prý totiž dělá, co může... „Plně rozumím, že jsem zklamal své věřitele a ztratil jejich důvěru. Bohužel je to právě skutečnost, že za dobu mého působení se společnosti dostaly do insolvence a v důsledku toho jsem se do insolvence dostal též já sám, která nyní zásadně limituje mé možnosti na trhu práce,“ vysvětluje Sýkora, proč si nemůže najít adekvátní zaměstnání.