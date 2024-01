Jágrův drsný odchod z Pittsburghu: Hádky s Hlinkou

Středa 11. července 2001. Jágr poprvé v kariéře měnil v NHL adresu. Pittsburgh mu byl po 11 sezonách málo. Rozepře měl s koučem Ivanem Hlinkou i šéfem Mario Lemieuxem.

Mimo led si prý sedli báječně a dokonce spolu hráli karty, na střídačce to však mezi Jaromírem Jágrem a Ivanem Hlinkem údajně občas jiskřilo. Polínko do ohně spekulací přiložil záběr ze sezóny 1999/2000, kdy kamery zachytily napjatou konverzaci mezi oběma Čechy. „Běž na led,“ pokynul »Šéf« svému svěřenci. „Kašlu na to, už nikam nejdu,“ odsekl Džegr. Napětí by se dalo krájet...

Vydupal si trejd. Majitel Washingtonu Ted Leonsis mu pod nos narafičil kontrakt na sedm let s roční opcí na 88 mil. dolarů, což tehdy bylo v přepočtu asi 3,3 miliardy korun. Jaromír se stal nejlépe placeným hráčem ligy.

Jako lídr ale zklamal. V lednu 2004 se Leonsis zbavil přítěže s 68 na zádech a pustil ji do Rangers. I za cenu toho, že následující čtyři roky do New Yorku poslal dvacet milionů dolarů, aby pokryl takřka polovinu nadstandardního kontraktu.