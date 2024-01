Vážné zranění lyžařské hvězdy Vlhové: Léčba na luxusní klinice!

Měla to být lyžařská show před očima několika tisíc slovenských fanoušků, místo toho se slalom v Jasné proměnil na jeden z nejhorších dnů v kariéře Petry Vlhové (28). Hvězdná lyžařka utrpěla chvíli po startu těžký pád, který vyústil ve vážné zranění. Nyní spatřila světlo světa informace, že Vlhová se léčí na přepychové klinice v zahraničí! Kde přesně?

Poškození vazů v pravém koleni a silný úder do hlavy. Poslední zastávka Světového poháru v alpském lyžování nedopadla pro lyžařku Petru Vlhovou vůbec dobře. Zlatá olympijská medailistka totiž na domácí půdě v Jasné nejenže nedokončila obří slalom, ale navíc si vlivem pádu, po kterém skončila v ochranné síti, přivodila vážný úraz, který jí ukončil sezonu. Nejdříve letěla vrtulníkem do nemocnice v Ružomberku, aby se v neděli ráno odletěla léčit do zahraničí.

Přesněji do města Sion ve Švýcarsku, kam přiletěla z Popradu soukromým letadlem. „Petra odletěla do Švýcarska na konzultace s lékaři, kteří zhodnotí její stav. Dále budeme postupovat podle prognóz. Ani já nemám bližší informace, ale věřím, že její operace dopadne dobře,“ citoval slovenský web Šport24 Igora Vlhu, tátu sympatické sportovkyně. Podle informací zmíněného serveru zachytila kamera na letišti v Sionu soukromý tryskáč Vlhové.

Zotavování uprostřed Alp

A co se vlastně ví o luxusní klinice, kde by se Peťa měla s největší pravděpodobností zotavovat? Tak například fakt, že se jedná o špičkovou kliniku CRR ležící uprostřed Alp, kterou mimo jiné využívá řada hvězdných švýcarských sportovců. Důvodem je fakt, že klinika je využívána také jako Švýcarské olympijské zdravotní centrum.

Vlhová si může později v rámci rehabilitace zajít v budově například do bazénu nebo tělocvičny. Navíc se může těšit na tu nejlepší péči, jaké se jí snad může v dané situaci dostat. Součástí kliniky je i oddělení sportovní traumatologie, kde pracuje pět specialistů zaměřující se na podobná zranění, jaké se stalo právě Vlhové. Je tak víc než jasné, že rodačka z Liptovského Mikuláše se o budoucnost na lyžích bát nemusí.