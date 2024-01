Vlhová po děsivém pádu, který jí ukončil sezonu: Tajný odlet ze Slovenska!

Slovenská lyžařka Petra Vlhová (28) měla v sobotu nehodu na domácím závodě Světového poháru v Jesné a sezóna pro ni skončila. Vyšetření totiž odhalilo poraněné kolenní vazy a olympijská vítězka se v neděli přesunula soukromým tryskáčem na jednu z nejlepších evropských klinik. Těsně před odletem pak ještě s partnerem Michalem sdílela společnou fotografii.

Tento víkend se na Slovensku konal další ze závodů Světového poháru a na start se postavila také Petra Vlhová. Její sen o domácím vítězství vzal však rychle za své, když hned v úvodu obřího slalomu chybovala, ztratila kontrolu nad lyžemi a ošklivě spadla. Po okamžitém převozu do místní nemocnice pak vyšetření odhalilo poranění kolene. Opravdový rozsah zranění se ale lyžařka dozví až na zahraniční klinice.

„Ne vždycky se dá rozsah zranění určit magnetickou rezonancí, a proto k diagnóze použijeme jiné metody. Vyšetření máme domluvené s těmi nejlepšími doktory, kteří se takovým zraněním věnují, ale víc zatím říct nemohu. Koleno je opuchlé a vazy poškozené,“ uvedl manažer týmu Richard Galovič.

O tom, jak to s celkovou vítězkou Světového poháru z roku 2021 vypadá, ještě neví ani její otec. „Nedokážu odhadnout, za jak dlouho se k lyžování vrátí. Může to trvat klidně půl roku, momentálně je to na doktorech. Měli jsme strach o hlavu, ale ta je naštěstí v pořádku,“ řekl tatínek zraněné závodnice.

Podle informací deníku Šport24.sk by měla klinika, do které se v neděli Vlhová přesunula soukromým tryskáčem, patřit k těm nejlepším v Evropě. Společnost na cestě jí dělá samozřejmě partner Michal, který také těsně před odletem sdílel jejich společnou fotografii, kde se lyžařka poprvé ukázala po svém nešťastném pádu.