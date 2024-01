Co nevíte o Noskové: za titul sekla se školou, slavní hybatelé osudu

Velká představovací párty Lindy Noskové na Australian Open pokračuje. Devatenáctiletá Češka je nejmladší ze čtvrtfinalistek melbournského grandslamu. Co o ní nevíte?

Co nevíte o další české tenisové naději Lindě Noskové

Co nevíte o další české tenisové naději Lindě Noskové • FOTO: Profimedia.cz, archiv rodiny

Při jednom z dětských turnajů si všimnul jejího talentu Vlastimil Štěpánek, otec daviscupového vítěze Radka. A poradil rodičům, ať se jejich dcera tenisu drží. „Táta s ní i chvíli trénoval, teď ji vede Tomáš Krupa, s nímž jsem byl sedm let. Pro mě je tohle osobní příběh,“ řekl Štěpánek, jenž v Austrálii vedl Sebastiana Kordu a teď tam nastupuje v turnajích legend.

Čtyři roky dojížděla do Švýcarska trénovat s Melanií Molitorovou, matkou Martiny Hingisové. Molitorová je Moravačka z Rožnova pod Radhoštěm, k valašskému regionu, odkud Nosková pochází, má blízko. A ač byla velmi striktní, také se ukázala jako velkorysá dáma. „Melanie pochopila, že nemáme moc peněz, takže nás začala dotovat. Dala mi do ruky ruličku franků, ať máme na turnaje, než k ní zase přijedeme. Když jsme byli u ní, nakupovala nám plné ledničky jídla. Bydleli jsme u ní v bytě, který měla pro hosty. Byla pro nás strašná čest, že se nás takto ujala a tak nám pomohla,“ děkuje Ivana Nosková ve velkém rozhovoru o tenisové cestě své dcery .

Linda Nosková (vpravo) s Lucií Hradeckou vyřadily v roce 2022 na US Open sestry Williamsovy

Linda Nosková (vpravo) s Lucií Hradeckou vyřadily v roce 2022 na US Open sestry Williamsovy • Foto Profimedia.cz

Pokud má Nosková zmínit tenisový idol, na prvním místě nemá konkurenci Serena Williamsová. „Vždycky jsem byla její velkou fanynkou a vždy budu,“ líčila nyní Nosková v Melbourne. Pochlubit se může i vítězstvím nad svým vzorem. Předloni při US Open, tedy na posledním turnaji kariéry Sereny, spolu s Lucií Hradeckou sestry Williamsovy vyřadily v 1. kole čtyřhry na centrkurtu Arthura Ashe. „Ten zápas mám pořád v paměti, je to krásná vzpomínka. Ani vítězství nad Igou ho netrumfne.“

Štěstí na trenéry

Už roky se připravuje v Přerově, kam se rodina přestěhovala kvůli jejímu tenisu. A zde také žije respektovaný trenér Tomáš Krupa, jenž je podepsaný pod kariérami Radka Štěpánka, Tomáše Berdycha, vedl i Barboru Strýcovou či Karolínu Plíškovou. V čase, kdy chtěl být již víc doma s rodinou, ho oslovila maminka Noskové. Dohodli se na spolupráci, a jelikož Krupa už nehodlá cestovat na plný úvazek, vzal do party i svého známého Davida Kotyzu. Dva z nejlepších českých koučů u jedné hráčky, to je terno. „Když jsem při zápase s Igou viděla v jejím boxu oba tyhle trenéry, vlastně mě ani výsledek nepřekvapil. Jsou to super chytří trenéři,“ konstatovala Slovenka Daniela Hantuchová.