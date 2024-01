Sparta posílila o osobního strážce McDavida: Chlast, kokain a bouračka!

Major Zeman ztvárněný Vladimírem Brabcem (†84) by v seriálu možná pronesl: „Tak se nám dostaly drogy i do republiky.“ Ale u hokejisty Zacka Kassiana (33) by se netrefil!

Kanadský útočník, jehož představila extraligová Sparta pompézně na zaplněném zimáku při utkání s Třincem (5:1) jako zvučnou posilu, už je totiž čistý jako čerstvě napadaný sníh. To »svinstvo « řádku let nebere! Stopy po divoké minulosti spojené s alkoholem a užíváním kokainu zahladil.

Teď Kassian doma típnul doutník, sesedl z oblíbeného harleye a jako hokejový důchodce s 706 starty v NHL se vydal přes velkou louži, aby pomohl Pražanům k titulu.

Zack se v roce 2015 ještě topil ve vlastních problémech. Několik měsíců strávil v luxusní léčebně závislostí v Malibu v Kalifornii, kde mezi prominentními klienty byl i slavný herec David Hasselhoff (71) z Pobřežní hlídky. „Odcházím jako jiný člověk,“ kasal se Kassian. „Nejsem vyléčen, ale mám dobrý základ, na kterém se dá stavět.“

Brečel jsem

Na protialkoholní léčení byl objednán poté, co v Montrealu jedno říjnové nedělní ráno jeho obří ford narazil do stromu. On byl pod vlivem, zlomil si nos a nohu. Řidičku později soud zprostil viny. „Po nehodě se mi zhroutil svět, brečel jsem,“ zpovídal se současný sparťan před čtyřmi lety do mikrofonu bývalým spoluhráčům z Vancouveru. „Chci jednou ten strom vykopat a zasadit ho u sebe na zahradě, protože mi změnil život,“ usmál se lehce Kassian.

Kříž na zádech

Kanaďan je mimo led motorkář s mnoha tetováními. To první – velký kříž na bedrech – připomíná tátu, který umřel, když měl Zack osm let: „Máma hlídala velikost kérky.“ Kassian po drogové aféře dostal v zámořské lize druhou šanci, aby kryl záda Connoru McDavidovi (27) v Edmontonu. Ochrání nyní i Spartu?

ROZBIJE KASSIAN KASU? Prachy tečou i z NHL!

Jasně, na českých kluzištích asi nebude hrát za pivo a párek. Ale kvůli penězům Zack Kassian nejspíš smlouvu se Spartou nepodepsal. Jeden příjem už má!

Ještě v sezoně 2022/2023 pobíral od Edmontonu mzdu v přepočtu zhruba 80 milionů Kč, kontrakt však vykoupila Arizona coby odkladiště zraněných veteránů (Voráček by mohl vyprávět!). Kassianovi i po konci klub z kasy pošle v aktuálním a příštím ročníku 17,5 milionu v korunách. Podle informací Blesku si v Praze vydělá navrch 500 tisíc v české měně každý měsíc. A to na obživu bohatě stačí...