Sparta vzdala hold: vítání exparťáka McDavida, bitky i pískot na Voženílka

Už patnáct let Sparta vzdává hold hasičům, vojákům, policistům a záchranářům. Přišlo 15 527 diváků, tedy téměř plný dům. Před úvodním buly zahrála vojenská muzika státní hymnu, na konci se však zpívala Pátá. Předchozí tři utkání se Pražanům nepovedla. Padli s Karlovými Vary, Mladou Boleslaví a v Českých Budějovicích. S Třincem se poprvé vypořádala v běžné hrací době.

Zápas byl opět reklamou na hokej, napětí a emocí přinesl taky dost. Když na kostce zabrali Daniela Voženílka, celá hala začala pískat. Třinecký bijec těsně před koncem vyprovokoval k bitce Vojtěcha Mozíka , po závěrečné siréně se na ledě strhla mela.

„Tyhle zápasy před spoustou fanoušků jsou vždycky skvělé a všechny nás to baví. Emoce k nim patří a myslím, že k tomu přispělo, že nás dvakrát za sebou vyřadili v play off. Chcete je porazit se vším všudy, na konci byla nějaká potyčka, přidali se všichni. Ukázal se náš týmový duch, všichni se sjeli a bojovali za kluka, co tam byl ze začátku sám. Asi to nebylo pro někoho úplně hezké, ale k hokeji to patří,“ povídal Chlapík.

„Tohle je příběh. On dá první gól a vy se bavíte se mnou,“ vtipkoval, jakmile viděl, že na rozhovor kvůli němu čeká 21letý Petr Ton, který za Spartu nastoupil podruhé. Syn sparťanské legendy obstaral úvodní zásah. Hokejku drží opačně než jeho slavný otec, jinak byla akce jak přes kopírák. Jeho mazácká trefa Třinec načala.

„Tohle si musíme pohlídat. Začátek jsme měli dobrý, pak přišla brejková situace. Nemůže se nám stát, že hned na začátku první třetiny ujede hráč a dá gól. Na to si musíme obzvlášť dávat pozor. Nezajímali jsme se, jak hrála Sparta, je nám to celkem jedno. Ale určitě škoda tohohle zápasu. Chtěli jsme moc vyhrát, ale nepovedlo se,“ posteskl si autor jediného gólu hostů Tomáš Kundrátek .

Oceláři měli prvních deset minut velmi slušný pohyb, Tonova branka z brejku je nalomila. Sparta si předchozí zápasy nechala vzít zbytečnými chybami. Proti Třinci si počínala mnohem víc zodpovědně a důsledně před oběma brankami. Moc neotvírala zadní vrátka, přitom aktivně a důrazně napadala. Důležité věci zvládla líp než Oceláři, ale zlomila je až ve třetí třetině.

„Play off se blíží a máme nějaký styl hry, kterým se chceme prezentovat. Už není čas na blbosti, měli jsme to zajištěné směrem dozadu, hru se snažíme směřovat k vrcholu sezony. Od začátku do konce jsme jeli, jak bylo třeba. Vždycky se vyskytnou chyby, ale bylo jich minimálně a všichni podali skvělý výkon, odvedli maximum,“ ocenil Chlapík.

Ještě během první třetiny byla divákům představena posila zvučného jména. Zach Kassian, který sehrál v NHL i s play off 706 zápasů a hrál s Connorem McDavidem za Edmonton, oblékal také dres Arizony, Buffala či Vancouveru. „Proběhlo to rychle. Zach přinese, co potřebujeme, důraznou hru před brankou a jednoduchý hokej. To si přejeme, aby plnil,“ okomentoval novou akvizici trenér vítězů Pavel Gross.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:25. Ton, 27:07. Buchtele, 48:01. Chlapík, 57:32. Chlapík, 59:13. Forman Hosté: 50:36. Kundrátek Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný (A), Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Irving – Forman, Sobotka, Řepík (C) – Buchtele, Horák, Chlapík (A) – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Ton, Mužík, Hauser. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Cienciala, Vrána (C), Helewka – M. Roman, Holinka, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Sikora. Rozhodčí Šír, Hribik – Šimánek, Špůr Stadion O2 arena, Praha Návštěva 15 527 diváků

