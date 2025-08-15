Sparta valí v tempu: devátý zápas za třicet dnů. Závazek, řekl Priske. Odklady? Zatím ne
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Zápas prakticky každé tři dny (průměrně jednou za osmdesát hodin), k tomu cestování do Asie v evropském poháru, nutnost uspět. Nápor na fotbalisty Sparty i její realizační tým je na začátku sezony, podobně jako prakticky každý rok, až brutální. „Ta výzva je součástí toho, že hrajeme ze Spartu,“ pronesl trenér Brian Priske pár desítek minut po odvetě 3. předkola Konfereční ligy v Jerevanu. Jeho tým podruhé překonal Ararat-Armenia (2:1) a proklouzl do play off. Duely přibývají, myslí na Letné na ligové odklady?
Letadlo s výpravou do města dvanáct kilometrů od bájné hory Ararat dosedlo v Praze v pátek kolem čtvrté odpolední. Oddych pro fotbalisty však nečekejte, už v neděli vyráží směr Liberec, kde večer vyzkouší nový Slovan ve vyprodané aréně. Opět budou muset zvítězit, jak jinak…
„Jsou tam staří známí, zase budeme chtít vyhrát,“ vzkázal na sever kapitán Lukáš Haraslín. Na mysli mohl mít trenérské duo Radoslav Kováč, Michal Vávra, oba prošli Spartou, velké bitvy sehrál proti Lukášovi Masopustovi, dnes už bývalému slávistovi.
„Psychicky to není výzva, ale velkým faktorem je fyzická kondice. Hrajeme každé tři dny, k tomu dlouhé cestování. Byli jsme v Kazachstánu, nyní v Arménii. Máme za sebou osm zápasů, týmy v české lize čtyři. Jak říkám, zavázali jsme se k tomu, že budeme mít náročný program,“ řekl Brian Priske.
Utkání je v plánu, i když na Letné se - poměrně logicky - debatovalo o možnosti odložení. Ale spíše jen hypoteticky, snaha se nekonala.
Z hlediska pravidel to bylo velmi těsné. Střet v Jerevanu končil ve čtvrtek před dvacátou hodinou, U Nisy se v neděli startuje v osm večer. Dvaasedmdesát hodin, na které má každý pohárový účastník právo, tedy není o kousíček naplněno.
Jinak na tom byl Baník, jenž si odpustil nedělní cestu do Pardubic. Ve Vídni kopal s Austrií od devíti večer, na východě se mělo startovat v pět odpoledne. Totožně se nedávno zachovala také Plzeň, jež zrušila výjezd do Mladé Boleslavi.
Příště může rozhodnout i podoba kádru
Verdtikt Sparty však může být v nadcházejícím případě odlišný. Další možnost bude mít Sparta při střetnutí s Duklou, které je na programu mezi dvěma součástmi play off Konferenční ligy. První setkání s Rigou proběhne ve čtvrtek na Letné, druhé následující středu v Lotyšsku. V tomto případě budou mít Letenští podle pravidel jasné právo odkladu.
Rozhodnou se (asi) i podle toho, jak bude vypadat jejich kádr. „Nějaké zraněné máme,“ připomněl Haraslín, že do Jerevanu neodcestovali Jaroslav Zelený, Elias Cobbaut, Veljko Birmančevič, Kaan Kairinen a Filip Panák. „Uvidíme, kdo nám bude chybět v Liberci. Musíme počkat do soboty. Věřím, že se někteří vrátí, budou schopní další dny trénovat a dostat se zpátky do formy,“ prohlásil Priske.
Další možné absence se však objevují i po odvetě. Nedohráli Adam Ševínský a Magnus Kofod Andersen, ostře atakován byl Angelo Preciado. „Myslím, že Ševa bude OK, i když si stěžoval, že se necítil dobře. Na Angela se musíme podívat, nebyl to hezký zákrok, možná bude mít trochu větší kotník. Magnus cítil křeče ve stehenním svalu, byl trochu unavený, protože odehrál hodně minut v posledních zápasech,“ vypočítal trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu