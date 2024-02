Ikona rudých Rosický a kouč reprezentace Hašek na kempu Sparty: Musí ti stačit nároďák, Ivane!

Dva slavní muži, pro které je pražská Sparta životní láska, se sešli na španělském Slunečném pobřeží. Ivan Hašek (60) a Tomáš Rosický (43) vedli debatu a každý se při tom tvářil jinak.

Haškovy oči hrály nadšením. S Letenskými vyválčil osm titulů jako plejer, dva coby kouč a po drahném čase byl zase u mančaftu rudých. V roli šéftrenéra národního áčka ho viděl ve vítězném testovacím mači s Nory z Bodö/Glimt (2:0). Několikrát se svěřil, že by sparťanský tým rád zase jednou vedl, leč má to spíš hák než háček…

Trhlina stará 13 let

Výraz sportovního ředitele Rosického byl tak trochu blahosklonný. Jako kdyby říkal: „Musíš si vystačit s nároďákem, Ivane.“ »Rosa« je v tom nevinně, ale dobře o staré zášti ví. Táhne se už třináct let.

V zimě 2011 Sparta omluvila útočníky Kadlece a Pekharta z reprezentační jednadvacítky kvůli zranění, ale nechala je hrát přátelák ve falešných dresech. Hašek byl tenkrát předseda svazu, sparťanský štáb na něj naléhal, aby to nějak zahrál do autu, jenže on nechal disciplinárku úřadovat a ta klubu napařila pokutu 750 000 korun. Od té doby zeje ve vztahu Sparta – Hašek nezacelená trhlina.

Současnost je taková, že Ivan Hašek cestoval na utkání do La Quinty, aby omrknul adepty pro svůj reprezentační výběr s výhledem na ME v Německu. „Ve Spartě je hodně hráčů, kteří přicházejí do úvahy. Jen je potřeba, aby byli zdraví a ve formě. A pak z nich musíme správně vybrat,“ vysvětlil svoji čumendu za lajnou Hašek.

Měl drobátko smůlu, protože esa, která by mohl použít v reprezentačních partiích, nevytáhli lodivodi Pražanů z rukávu. Krejčí, Kuchta a Panák byli stejní diváci jako on.