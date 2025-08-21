Úspěšná kanonáda v generálce. Češi porazili labilní Gruzínce. Co Satoranský?
Říká se konec dobrý, všechno dobré. Generálka na EuroBasket 2025 proti Gruzii českým basketbalistům v Pardubicích vyšla. Po dravém výkonu dokázali svěřenci španělského kouče Diega Ocampa zvítězit 100:87. Tahounem byl znovu Vít Krejčí s osmnácti body a pěti asistencemi. Češi se tak pozitivně naladili na odlet do Rigy. Hlavní téma však zůstává otevřené. Ani bezprostředně po utkání nebylo jisté, zda marod Tomáš Satoranský odcestuje na šampionát. Rozhodne se v pátek odpoledne.
Že Satoranský nezasáhne do pardubického klání, bylo jasné už ve středu v podvečer. Gruzíncům zase chyběl Tornike Šengelja. Naopak se do české sestavy vrátil Jaromír Bohačík. Zkušený křídelník Nymburka neodehrál ani minutu na přípravném turnaji v Mnichově proti Srbsku a Turecku kvůli drobnému zranění. Šestnácti body ukázal svou důležitost pro reprezentaci.
Z vůle kouče Ocampa zůstali ve čtvrtek mimo sestavu Ondřejové Husták a Hanzlík, David Böhm a František Rylich. To nikdy pro dané hráče těsně před odletem na šampionát neznačí nic dobrého směrem k nominaci. Co se týče dvanáctky vyvolených, která odletí na EuroBasket, bude jasno v pátek odpoledne, kdy Ocampo udělá konečné rozhodnutí. Jestli Satoranský odletí s týmem na pátý EuroBasket v řadě, tak hned po utkání nebylo jasné. Údajně měla být ještě ve čtvrtek šance, že rozehrávač Barcelony bude na turnaji hrát, padesát na padesát.
V samotném zápase Gruzínci potvrdili svůj temperament a prchlivou povahu. Ve druhé čtvrtině Giorgi Šermadini po laciné ztrátě, která vedla k úspěšné trojce Vojtěcha Hrubana, napálil míč vší silou do stojanu, který drží koš. Byl taky oceněn technickou chybou. Celkem jen v první půli Gruzie nastřádala takové tři. Diskuze a divení se verdiktům sudích byly rutinním doprovodem utkání. I to byly aspekty, které pomohly české výhře.
„Oni jsou asi takoví. I ten první zápas, co se hrál před dvěma dny, byl podobný. Tam byly dokonce zavřené dveře bez fanoušků a bylo to ještě horší než teď, takže se vlastně tentokrát hodně drželi. Prostě horká krev,“ hodnotil chování soupeře Bohačík.
Čechy zdobil svižný přechod do útoku a skvělá střelba za tři body, kterou Češi ještě pár minut do konce utkání drželi na padesáti procentech.
Dařilo se i Krejčímu. Rozehrávač Atlanty Hawks se v přípravě rozjížděl pomaleji, ale už klání v Mnichově proti Turecku jej zastihlo v dobrém rozmaru. V boji s Gruzínci v započaté práci pokračoval, když nasázel osmnáct bodů a přidal pět asistencí. V obou statistikách byl z českého pohledu nejlepší. Na své body vyplýtval jen osm střel z pole. „Pro naše sebevědomí je to důležité, že si to teď takhle sedlo. Zápas od zápasu se cítíme líp. Snažíme se celkově. Máme dost hráčů, kteří mají dobrou střelu. Pro nás je důležité najít tu nejideálnější pozici, ale je pravda, že ty body jdou nahoru. Někdy prostě ale obrana soupeře nedovolí vystřelit a pak je lepší přihrát,“ hodnotil Krejčí po utkání. Projevuje se tak jako lídr. Při absenci Satoranského v přípravě roli převzal na sebe. „Ta role se mění. Uvidíme, jestli Saty bude, nebo nebude. Na hřišti je vždy pět hráčů. Spoustu jich máme skvělých,“ mluvil týmově v současnosti jediný Čech v NBA.
Další zápas čeká české barvy až v Rize a bude to ostrý start EuroBasketu. 27. srpna vyzvou Ocampovy ovečky outsidera z Portugalska.