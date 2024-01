Kouč Hašek se ještě nesešel se Šilhavým, ale plánuje to: Sháním lístky

Dvacátý den je ve funkci trenéra fotbalové reprezentace Ivan Hašek (60). Už stihl navštívit Německo, kde tým čeká Euro, mluvil s kapitánem Součkem. V povídání pro ČT přiznal, že toho také dost ještě plánuje.

Třeba setkání se svým předchůdcem Jaroslavem Šilhavým, o němž mluvil hned po jmenování 4. ledna. „Rádi bychom se potkali osobně s celým realizačním týmem, který byl u týmu před námi. Ale trenér Šilhavý je na dovolené, proto k tomu zatím nedošlo,“ vysvětlil.

Kdo bude manažerem, když zamýšlený tah s angažováním Pavla Nedvěda nevyšel, trenér rozebírat nechtěl. „Spíš se soustředím na ostatní věci, o tomhle ani ve finále nerozhoduju já, je to pořád otevřené. Fungujeme bez manažera, využíváme hodně technického ředitele FAČR Ericha Brabce,“ řekl. S ním už objel i kus Německa. „Navštívili jsme i stadion v Lipsku, kde budeme hrát první zápas proti Portugalsku. Já tam nikdy předtím nebyl, dýchlo to na mě. Přál bych fanouškům, aby se tam dostali v co největším počtu. I já mám problém sehnat co nejvíc lístků, atmosféra tam bude fantastická.“

Hašek zároveň naznačil, že triu hříšníků (Brabec, Coufal, Kuchta), kteří před rozhodujícím zápasem kvalifikace v Olomouci vyrazili do baru, by prominul. „Jednou člověk zakopnout může, ale dvakrát už ne,“ pravil. „Jsou lidi, kteří jsou pro jejich návrat, i tací, kteří jsou proti. Já jsem z nich zatím mluvil osobně jen s Kuchtou. Všem nevyhovíme, ať už to rozhodnutí bude jakékoliv.“ První duel odkoučuje Hašek 22. března v Norsku.