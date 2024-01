Fotbalový svět v šoku: Útočník Tejada náhle zemřel rok po konci kariéry!

Celá Panama se ponořila do smutku. Bývalý fotbalista Luis Tejada (†41) zemřel v neděli večer poté, co se mu udělalo špatně o poločasové přestávce amatérského utkání. I přes okamžitý převoz do nemocnice se lékařům nepodařilo život střeleckého rekordmana zachránit.