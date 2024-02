Fotbalista Walker zplodil dva levobočky a nyní se veřejně pranýřuje: Můžu za smrt rodiny!

Vedl dvojí život, čímž ubližoval těm nejbližším! Obránce anglické reprezentace Kyle Walker (33) za zády své manželky Annie Kilnerové (31), s níž čeká už čtvrtého potomka, zplodil dvě nemanželské děti s jinou ženou. A nyní se snaží veřejnou omluvou vše urovnat...

Pohár trpělivosti však u choti, s níž fotbalista Manchesteru City randil od teenagerovských let, přetekl, když modelka Lauryn Goodmanová (32) zveřejnila, že i druhého mimomanželského »prcka« čeká s Walkerem. Načež ho Annie vykopla z baráku! A přestože je v sedmém měsíci těhotenství, nehodlá dělat ústupky.

„Je to pro mě zdrcující, ale po tolika letech jsem se rozhodla s Kylem rozejít, protože je zkrátka nenapravitelný,“ odůvodnila konec vztahu manželka Annie, s níž má fotbalista kluky Romana, Riaana, Reigna a na cestě je další.

„Nejsem s rodinou jen a pouze vlastní vinou,“ sypal si Walker popel na hlavu před kamerami deníku The Sun. Manželce totiž informaci o druhém levobočkovi zatajil a před realitou plánoval utéci do Německa – byl blízko přestupu do Bayernu Mnichov. „Dělal jsem idiotská rozhodnutí a je to má chyba. Nikdy jsem nic takového neplánoval, ale chybovat je lidské,“ omlouvá své opakované zálety.

„Snažil jsem se Annie kontaktovat, ale její bolest, kterou jsem jí způsobil, ještě nepřebolela. Je to pomalá smrt nejen pro mě, ale hlavně pro Annie,“ dodal Walker zničeně. Odpustí anglickému »Donu Juanovi« jeho manželka a láska z dětství i tentokrát?