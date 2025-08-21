Milionáři v Anglii: kolik berou hvězdy? Ústřel Arsenalu i United, „politika“ Liverpoolu
Aura exkluzivity fotbalové Premier League s sebou nese i obrovské sumy peněz, které se v ní točí. Kolik svým hvězdám TOP kluby platí? Od Haalandova astronomického kontraktu přes problémy Newcastlu až k přešlapům Arsenalu či Manchesteru United. Podívejte se, jaké částky zaplatí týdně osm nejhodnotnějších klubů ligy (podle Forbesu) a jakým hráčům posílají nejvíce. Platy jsou uvedeny bez bonusů podle serveru capology.com.
West Ham
Týdenní náklady na platy: 1,530 milionů liber (43 milionů korun)
- Lucas Paquetá: 150 tisíc liber (4,2 milionů korun)
- Jarrod Bowen: 150 tisíc liber (4,2 milionů korun)
- Alphonse Areola: 120 tisíc liber (3,4 milionů korun)
- James Ward-Prowse: 115 tisíc liber (3,3 milionů korun)
- Max Kilman: 100 tisíc liber (2,8 milionů korun)
„Kladiváři“ měli v posledních letech velké ambice, chtěli se pravidelně kvalifikovat do evropských pohárů, což jsem jim podařilo, dokonce vyhráli Konferenční ligu (2023), jenže od té doby jde jejich výkonnost dolů. A to si dovolili dovést nadstandardní hráče jako Bowen nebo Paquetá, jejichž platy by se neztratily ani v TOP klubech. Český reprezentant Tomáš Souček rovněž nebere málo, týdně si přijde na 90 tisíc liber, tedy 2,5 milionů korun.
Newcastle United
Týdenní náklady na platy: 1,710 milionů liber (48,4 milionů korun)
- Bruno Guimaraes: 160 tisíc liber (4,5 milionů korun)
- Anthony Gordon: 150 tisíc liber (4,2 milionů korun)
- Joelinton: 150 tisíc liber (4,2 milionů korun)
- Alexander Isak: 120 tisíc liber (3,4 milionů korun)
- Kieran Trippier: 120 tisíc liber (3,4 milionů korun)
„Straky“ disponují bohatými majiteli, peníze opravdu nejsou problém, tedy nebyly by… Jenže v době, kdy fungují finanční pravidla, se Newcastle prostě nemůže rozmáchnout a letět, což se odráží i na platech. Navíc, když už projeví zájem o hráče a nabízí nadstandardní podmínky, mnohdy neuspěje. Přitom v této sezoně hraje základní fázi Ligy mistrů, v posledních ročnících šel výkonnostně nahoru a předváděl zajímavé výkony.
Tottenham
Týdenní náklady na platy: 1,891 milionů liber (53,5 milionů korun)
- Cristian Romero: 195 tisíc liber (5,5 milionů korun)
- James Maddison: 170 tisíc liber (4,8 milionů korun)
- Joao Palhinha: 135 tisíc liber (3,8 milionů korun)
- Dejan Kulusevski: 110 tisíc liber (3,1 milionů korun)
- Richarlison: 90 tisíc liber (2,5 milionů korun)
Ačkoli v minulém ročníku skončili v lize Spurs na poslední nesestupové příčce, vyhráli Evropskou ligu, čímž se kvalifikovali do Ligy mistrů. Z finančního hlediska šlo o vykoupení. Tottenham navíc dlouhodobě nemá problém s penězi, ani své hráče nikterak nepřeplácí. Přesto je zřejmé, že potřebuje posílit. Po odchodu Sona chybí ofenzivní hvězda. Dorazil sice Kudus, ale klub ještě dotahuje příchod Ezeho z Crystal Palace a rovněž projevil zájem o Savinha z Manchesteru City. Dovolit si to může.
Liverpool
Týdenní náklady na platy: 2,843 milionů liber (80 milionů korun)
- Mohamed Salah: 400 tisíc liber (11,3 milionů korun)
- Virgil van Dijk: 350 tisíc liber (9,9 milionů korun)
- Hugo Ekitike: 200 tisíc liber (5,6 milionů korun)
- Florian Wirtz: 195 tisíc liber (5,5 milionů korun)
- Andrew Robertson: 165 tisíc liber (4,6 milionů korun)
Jürgen Klopp, bývalý kouč Reds, často a rád říkával: „Nemůžeme si dovolit utrácet jako ostatní.“ No, časy se mění. Liverpool do toho pořádně šlápnul už ke konci minulé sezony, kdy rozdal (na dosavadní poměry) ohromující kontrakty Van Dijkovi a Salahovi. Trend pokračuje, jak je vidět z výplat letních posil - Ekitikeho a Wirtze. A to ještě může spadnout švédská atomovka s nápisem Alexander Isak. Na Anfieldu se zkrátka dříve šetřilo, aby nyní dostal mistrovský tým nový háv.
Chelsea
Týdenní náklady na platy: 3,164 milionů liber (cca 90 milionů korun)
- Raheem Sterling: 325 tisíc liber (přes 9 milionů korun)
- Reece James: 250 tisíc liber (7 milionů korun)
- Wesley Fofana: 200 tisíc liber (5,6 milionů korun)
- Christopher Nkunku: 195 tisíc liber (5,5 milionů korun)
- Enzo Fernández: 180 tisíc liber (5 milionů korun)
Todd Boehly, movitý majitel klubu, otevřel pokladnici a na Stamford Bridge začaly v posledních letech proudit zástupy nových hráčů. Na výplatnici ale najdou nejvíce paradoxně ti, kteří si zápasový dres obléknou jen zřídka. Sterlinga, který rok neúspěšně hostoval v Arsenalu, se klub snaží zbavit, odchod Nkunkua je na spadnutí. Fofana odehrál vinou zranění od loňského listopadu tři zápasy, alespoň kapitán James v tomto kalendářním roce vypadá, že se marodce konečně začne vyhýbat.
Arsenal
Týdenní náklady na platy: 3,254 milionů liber (92 milionů korun)
- Kai Havertz: 280 tisíc liber (téměř 8 milionů korun)
- Gabriel Jesus: 265 tisíc liber (7,5 milionů korun)
- Declan Rice: 240 tisíc liber (6,8 milionů korun)
- Martin Odegaard: 240 tisíc liber (6,8 milionů korun)
- Viktor Gyokeres: 200 tisíc liber týdně (5,6 milionů korun)
Gunners dělají v probíhajícím přestupovém období velmi zajímavé tahy. Ale když se podíváte na výčet nejlépe placených, jedno jméno tam jasně chybí, dvě přebývají… Honba za velkou trofejí vedla Artetu k přeplacení Gabriela Jesuse, který stráví více času rekonvalescencí než přípravou na zápasy. Ustřelený je i kontrakt Kaie Havertze, jenž stále nenaplnil potenciál, o kterém se básnilo kdysi v Leverkusenu. Těsně pod pěticí je Bukayo Saka. Snad největší hvězda týmu čeká na životní kontrakt.
Manchester United
Týdenní náklady na platy: 3,501 milionů liber (99 milionů korun)
- Casemiro: 350 tisíc liber (9,9 milionů korun)
- Bruno Fernandes: 300 tisíc liber (8,49 milionů korun)
- Jadon Sancho: 250 tisíc liber (7 milionů korun)
- Matthijs de Ligt: 195 tisíc liber (5,5 milionů korun)
- Harry Maguire: 190 tisíc liber (5,4 milionů korun)
Účetnictví United v posledních letech připomínalo chaos bez jakéhokoli řádu. Utrácelo se a navíc se rozdávaly štědré platy. To se mění, ovšem postupně. A za rok bude ještě lépe. Přestřelená smlouva končí Casemirovi i Maguireovi. Také se počítá s odchody Sancha, Höjlunda, Antonyho či Malacii, což uvolní další obrovský finanční prostor. Přitom je vidět už nový režim, kdy nové posily podepisují za rozumné peníze v rámci struktury: Cunha (180 tisíc), Šeško (160 tisíc) a Mbeumo (150 tisíc).
Manchester City
Týdenní náklady na platy: 4,192 milionů liber (přes 118 milionů korun)
- Erling Haaland: 525 tisíc liber (téměř 15 milionů korun)
- Bernardo Silva: 300 tisíc liber (8,5 milionů korun)
- Omar Marmoush: 295 tisíc liber (8,3 milionů korun)
- John Stones: 250 tisíc liber (7 milionů korun)
- Tijjani Reijnders: 230 tisíc liber (6,5 milionů korun)
Nad všemi ční megakontrakt Haalanda, který norskou hvězdu poutá k Etihad na příštích 9 let. Blížit se mu má připravovaná smlouva pro Rodriho, jenž je zatím mimo pětku nejlépe placených. Podobné peníze jako nový kapitán Bernardo Silva pobírá ofenzivní univerzál Marmúš, který si spolu s letní posilou z AC Milán Reijndersem musí vysokou výplatu ještě obhájit. City se obecně nebojí za klíčové muže utrácet. Když jste úspěšní a máte na to…