Bývalý šampion US Open o kontroverzním mixu: Říkejme tomu exhibice, Katka je nedoceněná
Tenisový svět rozděluje kontroverzní turnaj ve smíšené čtyřhře na US Open. Američtí pořadatelé si z něj letos udělali přehlídku hvězdných singlistů a slaví úspěch, dva největší stadiony ve Flushing Meadows byly první ze dvou hracích dnů plné a lidé se bavili. Ne už tak elitní světoví deblisté, kterým zůstal vstup do turnaje zapovězený. „Je to exhibice, nemá se hrát o grandslamový titul,“ myslí si v podcastu Centrkurt Lukáš Dlouhý (42), šampion US Open z roku 2009 a někdejší pátý deblista světa.
Jak byste se cítil být v New Yorku a coby jeden z nejlepších deblistů světa byste nebyl vpuštěný do turnaje v mixu?
„Vezmu to spíš z druhé strany. To, co se teď hraje v New Yorku, bych nazval exhibicí a určitě bych to nebral jako součást grandslamového turnaje. Říkal bych tomu prostě exhibice nejlepších hráčů a nehrál bych ji o grandslamový titul. Myslím, že ti nejlepší singlisté to kvůli němu ani nehrají, spíš je oslovila ta zajímavá show, která prostě do Ameriky patří. Potud by bylo všechno v pořádku.“
Jenže oni o grandslamový titul hrají…
„A to je za mě problematický. Být třetí deblista světa a nebýt pozvaný do tohohle turnaje, taky budu zklamaný.“
Takže vítěze tohoto mixu na US Open nebudete považovat za plnohodnotné grandslamové šampiony?
„No, když to tak nazvali, asi budu muset. Ale pro mě to není ten pravý turnaj v mixu, který se hraje od půlky prvního týdne grandslamu až do konce. Musíte tam strávit nějaký čas, něco tomu obětovat. A to singlisté nechtějí podstoupit, jelikož věří, že půjdou daleko ve dvouhře. Tak jim teď udělali takovou úlevu dvoudenního turnaje, aby mohli zazářit. V pohodě, ale tohle prostě není plnohodnotný mixový titul.“
Lukáš Dlouhý
věk: 42 (9. dubna 1983 v Písku)
Hlavně máte vyjít jako vítěz z nejsilnějšího možného startovního pole, tedy i s elitními deblisty. Jenže ti se nyní až na pár italských obhájců Sara Erraniová – Andrea Vavassori do turnaje nedostali, jelikož američtí pořadatelé přijali osmičku párů na základě singlového žebříčku a druhé osmičce rozdali volné karty.
„Je to prostě turnaj na pozvánky. A když nejste skvělý singlista nebo nejste z Ameriky, nemáte šanci.“
Abychom ten formát jen nehaněli, samotný turnaj zábavný je, tenhle model je rozhodně životaschopný. Dva největší stadiony ve Flushing Meadows Arthur Ashe a Louis Armstrong byly vyprodané.
„Určitě to je zábavné. Singlisté si chtějí před grandslamem užít i trochu srandy, odreagovat se. Všechna čest, funguje to. Ashe i Arsmtrong jsou narvaní, vidí to nějakých třicet tisíc lidí, což je skvělý. Jen je to prostě nešťastně nazvané jako grandslam. Jinak ale super show.“
A dobrý výdělek pro pořadatele.
„Tak s tím určitě počítali, když tohle vymýšleli.“
Nakonec se zdá, že i odměna milion dolarů pro vítězný pár je vlastně hodně nízká, když vezmeme, jaký příjem z mixu budou pořadatelé mít.
„Milion dolarů za dva dny zní neskutečně, ale výdělek pro pořadatele bude asi mnohonásobně vyšší.“
Kvůli Sinnerovi by si pravidla trošku ohnuli
Do turnaje ve smíšené čtyřhře měla po boku světové jedničky Jannika Sinnera zasáhnout Kateřina Siniaková, Ital však onemocněl, a to stálo místo v pavouku i českou legendu. Nakonec je nahradili Američané Danielle Collinsová s Christianem Harrisonem. Co vy na to?
„To se ale dalo čekat. Sinner nemohl riskovat, potřebuje se dát do pořádku na singl. Bohužel to zase vyšlo na Katku, která je podle mě nejlepší deblistka za posledních dvacet let.“
Podle pravidel bylo vytažení celého páru v pořádku, vzhledem k exhibičnímu charakteru se ale dal přeci najít parťák pro Siniakovou, ne? Kdyby ochořela ona, Sinnera by asi takhle neodkopli.
„Jo, i to je možnost, že by Sinnerovi našli nějakou Američanku a udělali jiný hvězdný pár. Určitě by si pravidla trošku ohnuli, aby se chlapská jednička mohla zúčastnit.“
Siniaková je bojovnicí za to, aby debl získal větší respekt. I poslední události ale ukazují, že tomu stále tak není. Potvrdíte to z vlastní zkušenosti?
„Poslední dobou poměry na okruhu neznám, ale když já jsem hrál a šel jsem si třeba zarezervovat trénink, ptali se mě na desku: Jste hráč, kvalifikant, nebo deblista? Automaticky jste byl až jako poslední a všem bylo jedno, že jste třeba nasazený jako číslo jedna. Tak to prostě je. Tenhle tenisový cirkus je o dobrých singlistech, debl je jen přidružená soutěž. I když třeba v Americe na debl chodí hodně lidí, milují ho tam.“
Kateřina Siniaková má deset deblových titulů z grandslamu, jeden z mixu, dvě olympijská zlata. Stále hraje velmi dobře i singl. A pořád je celosvětově nedoceněná. Souhlasíte?
„Nikdo v dnešní době nemá víc úspěchů než Katka. Za mě je opravdu strašně málo doceněná, ale to je asi dané taky tím, že je z Česka. Má ale neuvěřitelnou kariéru, skoro bych řekl, že to je vůbec nejlepší česká deblistka všech dob. Určitě by zasloužila víc respektu.“