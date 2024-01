Beckenbauerovy ženy: Tři svatby a střídání žen po po 11 letech

Život a dílo fotbalového »Císaře« Franze Beckenbauera (†78) formovaly do značné míry ženy. Výrazně do jeho života zasáhly čtyři.

Otcem prvorozeného syna Thomase se stal už v 18 letech, vztah s jeho matkou Ingrid Grönkeovou ale nevydržel. V den svých jedenadvacátých narozenin, 11. září 1966, měl svatbu se sekretářkou Brigitte Wittmannovou (†76, zemřela 2021). Měli brzy dvě děti (Michaela a Stephana), byli tehdy populární jako později Beckhamovi, jejich fotky ze soukromí plnily noviny. „Ale Franz byl pořád pryč, nikdy neměl zájem jít třeba s dětmi na výlet,“ přiznala později Brigitte.

Zářný příklad poválečné německé rodinky vzal za své v roce 1977. Provalil se vztah Beckenbauera se sportovní fotografkou Dianou Sandmanovou (74). Byla to jedna z prvních žen v této mužské branži a pro většinu Německa se stala viníkem rozpadu v celé zemi uctívané »ideální« rodiny. „Fanoušci na mě házeli rajčata, v obchodě jsem pro lidi byla kurva,“ hořce zavzpomínala. Naštěstí pro ně do toho přišlo stěhování do New Yorku, kde Franz hrál za hvězdný tým Cosmos, což páru na čas pomohlo. Nevzali se, Franz byl totiž stále ženatý (až do roku 1990), neměli děti, a vydrželi spolu spolu jedenáct let – stejně jako s Brigitte a stejně jako se Sybille Weimarovou (74), která byla další osudovou ženou na řadě.

Sybille pracovala na německém fotbalovém svazu jako sekretářka, v roce 1990 měli svatbu. Za dalších 11 let byl konec, přesto na něj exmanželka vzpomíná v dobrém. „Byl jsi skvělý člověk! Osobnost, milý a milující muž,“ napsala tento týden po jeho úmrtí.

Také Heidrun Burmesterová, poslední Franzova manželka, byla sekretářkou u fotbalu, pracovala pro Bayern Mnichov. V roce 2000 se jim narodil syn Joel, o tři roky později dcera Francesca. Jako jediná s ním Heidrun žila déle než 11 let. Stála při Franzovi až do konce jeho života, držela ho za ruku, než 7. ledna naposledy vydechl v rakouském Salcburku.