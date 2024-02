Pompézní dámská jízda Cibulkové v Praze: V luxusu porušila zákaz!

Už tři měsíce drží slovenská tenisová ikona Dominika Navara Cibulková (34) přísnou dietu. Na sociální sítě průběžně sdílí fotografie své postavy a nutno dodat, že změna je opravdu znatelná! Bývalá světová čtyřka se tedy rozhodla, že si za svou dřinu zaslouží pořádnou odměnu a vyrazila s kamarádkami na dámskou jízdu, na které dietní návyky hodila daleko za hlavu.

Chce být zase jako lunt! Bývalá tenisová hvězda Dominika Cibulková šla pořádně do sebe a už pár měsíců je na drsné dietě, která zatím nese své ovoce. Teď se ale rozhodla vypustit páru a užít si s kamarádkama pár dní v Praze, kde se na plány s hubnutím vykašlala a dopřála si »cheat day«. A očividně v tomto stylu pojala celý výlet do českého hlavního města, kde se ubytovala ve svém oblíbeném hotelu Four Seasons. Tam ostatně tráví svůj čas při zajížďkách do Prahy velmi často.

Celý výlet začala dámská parta půllitrem zlatavého moku, který si dopřály u Vltavy při západu slunce. Pivo se sice k dietě moc nehodí, ale přijet do České republiky a neochutnat naše národní pití by byl hřích. Při následné procházce městem se partička zastavila také na Karlově mostě, kde si poslechla pouliční kapelu a pak už rychle spěchala na večeři.

K té si Dominika s kamarádkami dopřála pořádnou nálož fastfoodu, který asi vzhledem k jindy přísné dietě už hodně dlouho neměla. Po nabrání sil se skupinka přesunula do baru na skleničku něčeho ostřejšího. Účastnice olympijských her v Pekingu navíc nezklamala svým outfitem, který si na dámskou jízdu pořádně vymazlila.

Velkou pozornost poutaly hodinky od značky Patek Phillipe, které v přepočtu stojí přibližně dva a půl milionu korun. Jako kdyby ale jedny byly málo! To samé zápěstí si ozdobila ještě druhým kouskem od Audemars Piguet za necelý milion.

To, že každé hodinky ukazovaly jiný čas, nehrálo v danou chvíli žádnou roli, protože si tohoto detailu nejspíš všiml jen málokdo. Daleko více obří diamantový prsten. Cibulková si očividně 72 hodin v Praze užila dosyta a z výrazu na fotografiích je jasné, že přesně takový odpočinek potřebovala.