Basketbalová superstar LeBron James platí daň za výjimečnou kariéru: Invalida!

Říká si Král James a jako by trpěl dnou, neboli »nemocí králů«. Jenže americká basketbalová superstar LeBron James (39) má jiný problém. Jeho nohy jsou zničené nekonečným hopsáním po tvrdé palubovce.

Ta fotka je už sice starší, ale právě teď zaplavila sociální sítě a hýbe nejen sportovním světem. LeBron kráčí během dovolené ve francouzském Saint-Tropez naboso po molu a na první pohled je patrná deformace jeho chodidel. Divoce zkřížené prsty, nepřehlédnutelné výrůstky. Hotový invalida! „Tohle je bolestná cena za úspěch,“ komentují vše fanoušci i mnozí z expertů.

Operaci odkládá

Dvacet let v NBA, 1749 zápasů, každý den hodiny na tréninku – to vše se na něm podepsalo. Profesionálním sportem k trvalé invaliditě? Jistě, byť zrovna James dělá vše pro to, aby tomu tak nebylo. Do svého zdraví investuje jako málokdo, ročně utratí 40 milionů korun za speciální jídelníček či fyzioterapeuty. Jenže ten pohled na LeBronova chodidla...

Pro mnohé ne zrovna dobrá reklama pro jeho sponzora Nike, s nímž podepsal jako vůbec první sportovec doživotní smlouvu na zhruba 12 miliard korun a který mu vyrábí speciální boty na míru. „O své nohy se snažím pečovat, jak to jen jde,“ přiznala hvězda LA Lakers loni s tím, že kromě speciálních tenisek každý měsíc utratí až 200 tisíc Kč za pediatrickou péči. Experty doporučenou operaci zatím odkládá, raději sází na rehabilitace.

Jistě, být nejlepším střelcem historie NBA není zadarmo...