Bučení na vdovu při oslavě: trapas pro Chicago a Jordanovy fanoušky

Měla to být velkolepá oslava zřejmě nejlepšího basketbalového týmu všech dob, místo toho ale NBA zažila trapný incident. Část fanoušků Chicago Bulls během ceremoniálu na počest Michaela Jordana a spol. hlasitě bučela, když padlo jméno generálního manažera Jerryho Krause. Což o to, Krause je pro fanoušky Bulls rozporuplnou postavou, jenže tentokrát zasáhla nevole příznivců i viditelně rozrušenou vdovu po Krauseovi, která se oslavy osobně zúčastnila. „Je to ostuda, naprostá ostuda. Jsem zdrcený,“ kroutil pak hlavou Steve Kerr, někdejší Jordanův spoluhráč.

„Ring of Honour“, neboli „Aréna cti“. Takový byl název ceremoniálu, který během poločasové pauzy zápasu mezi Chicago Bulls a Golden State Warriors připomněl tým Bulls z památné sezony 1995-96, kdy Býci pod vedením Michaela Jordana vyhráli rekordních 72 zápasů v základní části NBA a pak si došli i pro čtvrtý titul.

Většina mančaftu byla pohromadě přímo na palubovce, chyběly ale největší hvězdy Scottie Pippen, Dennis Rodman a právě Jordan. „Je mi líto, že s vámi nemohu být, ale nechci zkazit legraci. Užijte si to,“ vzkázal alespoň nejlepší basketbalista všech dob z videa.

Fanoušci si to užili, ale po svém. Když hlasatel zmínil jméno Jerryho Krause, generálního manažera Bulls, který zemřel v roce 2017 ve věku 77 let, potlesk přehlušilo bučení. Vdova po Krauseovi Thelma se neubránila slzám, její rozrušenou reakci zaznamenaly kamery.

„Tohle byla ta nejhorší věc, co jsem kdy v Chicagu zažil,“ soptil pak bývalý hráč Bulls a současný komentátor zápasů Bulls Stacey King. „Lidé, co bučeli na dámu, která byla v slzách, by se měli stydět,“ dodal rozčileně.

Není těžké vystopovat kořeny nenávisti části chicagských fanoušků vůči muži, který byl dvakrát zvolen nejlepším funkcionářem NBA, a který byl architektem šesti mistrovských týmů: populární dokumentární série The Last Dance vylíčila Krauseho jako nesympatického tlouštíka, který nenechal Jordana a spol. pokračovat v dalším tažení, rozhádal se s koučem Philem Jacksonem a ukončil tak úžasnou sportovní dynastii. Hlavně Michael Jordan si v dokumentu vůči Krausemu rozhodně nebere servítky.

Jenže někdejší zapálený skaut Krause měl i nezpochybnitelné zásluhy, které dokumentární série odsunula: byl to on, kdo přivedl do Chicaga tehdy neznámého (a neúspěšného) kouče Jacksona, byl to on, kdo angažováním asistenta Texe Wintera přinesl do týmu nebranitelnou „triangle offense“. Krause také v den draftu 1987 vyměnil svou volbu za nepříliš výrazného hubeňoura z malé univerzity, který se jmenoval Scottie Pippen. A byl to Krause, kdo trval na tom, že Chicago podepíše Toniho Kukoče, přestože NBA tehdy Evropanům rozhodně nepřála. Risk mu vyšel i angažováním Dennise Rodmana právě před sezonou 1995-96.

Na to ale část fanoušků zapomněla.