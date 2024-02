Těhotná fanynka Kvitová v extázi při slávistické divočině: To byl porod!

as

Autor: as

Ne, příště už raději zůstanu doma. Vždyť mám být v klidu. A tohle byly větší nervy než moje wimbledonská finále... Těhotná tenisová hvězda Petra Kvitová (33) prožívala první jarní zápas milované Slavie s Jabloncem (4:3) tak intenzivně, že leckdo měl strach o její zdraví.

Je v pátém měsíci, rodit má v létě, ale o nedělním večeru se v Edenu pořádně rozparádila. V první řadě VIP lóže po boku manžela Vaňka, hned vedle slávistických ikon Šmicra s Kukou a přímo pod klubovými šéfy Tvrdíkem a Tykačem mladším (syn majitele), byla od začátku v napětí. Aby ne, čtyři góly v úvodní čtvrthodince, extáze vzápětí střídala zklamání, pak marná snaha o rozhodnutí a nakonec vítězný gól v sedmé minutě nastavení.

„Pro fanouška super zápas, pro nás velké nervy. Ten závěr byl hodně infarktový,“ přiznal střelec rozhodující branky Jurečka a autor dvou gólů Nor Wallem se smíchem přidal: „Emoce byly neuvěřitelné, tohle je lepší pocit než sex!“ Co na to asi rozdivočelá Petra?