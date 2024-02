Jágr si užil večeři s legendami: Co dělala Dominika?

Jaromír Jágr (52) se v Pittsburghu nezastaví. Nejprve vyprávěl vzpomínky v kasinu, pak skočil na led s Crosbym a následně se hodiny věnoval fanouškům na velké autogramiádě. Tou nejpříjemnější “povinností“ se tak stala soukromá večeře s bývalými spoluhráči, v čele s legendárním Mariem Lemieux (58). Setkání ovšem probíhalo bez partnerek, o “Džegrovu“ lásku Dominiku (29) však bylo skvěle postaráno.

Vrcholem Jágrova sobotního programu byla večeře, na které se potkali šampioni Stanley Cupu z let 1991 a 1992. Tu dával dohromady sám božský Mario Lemieux, který české legendě na začátku jeho kariéry v Pittsburghu velmi pomohl.

„Na koho se nejvíc těším? Všechny rád uvidím,“ řekl Jágr, který se na přísně tajné schůzce potkal například se svým bývalým parťákem Ronem Francisem, nebo trenérem Scottym Bowmanem.

Co však dělala v průběhu večera Jágrova přítelkyně Dominika? Nemusíte se bát, ani ona se nenudila. Po boku Jessicy Šlégrové, Veroniky Krbaťové (partnerky Jágrova synovce Jiřího Kally) a režiséra Petra Větrovského se vydala do PPG Paints Areny, ve které hraje své domácí zápasy tým Pittsburgh Penguins, na koncert kanadského rapera Drakea. Ten naše skupinka sledovala z VIP boxu s luxusním rautem, který by možná záviděly i hokejové legendy na soukromé večeři.

Kvůli této show, plné plamenů a ohňostrojů, tak budou muset organizátoři v hale, potáhnou podlahu ledem až těsně před dnešním utkáním, jehož součástí bude také vyvěšení Jágrova dresu. Česká partička se dostala dokonce do backstage a koncert si pořádně užila.