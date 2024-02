TOP momenty Jágra v Pittsburghu: 60 minut, sólo i záchrana města gólem

Do nejslavnější hokejové ligy světa vstoupil v sezoně 1990/91. A ani on sám netušil, jak budou první dva strávené roky za mořem úspěšné. Po boku Maria Lemieuxe a dalších hokejových velikánů totiž dokázal vyhrát v obou případech Stanley Cup. Při prvním triumfu se stal v 19 letech nejmladším střelcem finálové série NHL a o rok později už byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Další prsten pro šampióny už ve zbytku bohaté kariéry nezískal.

Jágr zachránil Pittsburgh

Gól, o kterém mnozí z vás možná ani neví. Nerozhodl totiž finále Stanley Cupu, přesto ho majitel kladenských rytířů označuje za jeden ze svých nejdůležitějších v kariéře. V roce 1999 byl klub na dně a před play off vyhlásil bankrot. Aby se NHL v Pittsburghu udržela, musel tým přejít přes první kolo. Proti stálo New Jersey s Patrikem Eliášem a vedlo 3:2 na zápasy. V šestém utkání na domácím ledě museli Pens vyhrát. A nakonec se jim to podařilo i díky Jágrovi, který nejdřív poslal duel do prodloužení a v něm druhou trefou rozhodl.