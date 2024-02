Dres 68 už visí! Na balkoně… Od Travelling Jagrs, kteří u show nechybí

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Jsou nejviditelnějšími fanoušky české legendy. The Travelling Jagrs. Populární skupinka vlasáčů, kteří se stali důležitou součástí příběhu českého velikána. Objížděli stadiony, bavili ostatní, zavítali i do Česka. Právě oni, symbolicky den před „velkým“ ceremoniálem, si udělali svůj. A také vytáhli Jágrův dres pod strop! V jejich hotelu… Dnes budou u toho přímo v hale, až PPG Paints Arena uvidí „opravdové“ vyvěšení.

Se svým idolem se krátce potkali už během dne na podpisové akci. Stihli se ale jenom kvapem pozdravit, protože na Jágra čekaly desítky fanoušků.

„Jardo, uvidíme se při zápase!“ rozloučili se muži různých profesí, které spojuje právě obdiv k druhému nejproduktivnějšímu hráči historie.

Proto nemohou chybět ani přímo v Pittsburghu. V místě, kde se zámořský příběh čísla 68 rozehrál, a teď se symbolicky dohraje. Početná partička vyvolá poprask, kdekoliv se objeví. Dá se tedy čekat, že i v rámci slavnostního utkání budou velkou atrakcí.

Webu iSport.cz během noci poslali záběry přímo z hotelu v centru Pittsburghu, v němž ke slavnostnímu vyvěšení došlo. Fanoušci u toho salutovali, na hlavě měli neodmyslitelnou paruku ve stylu mladého Jágra, který si i díky téhle image získal takovou popularitu.

Dres vytáhli pod balkon. V kolečku, když se drželi za ramena, ještě stihli skandovat: „Jags, Jags, Jags....“ Předehra tomu, co se bude v neděli dít v aréně Penguins. To bude pořádný rachot. Na konci se společně vyfotili a u piva rozebírali spoustu společných zážitků, které prožili po hokejových arénách.

„Takovou příležitost si nesmíme nechat ujít. Proto jsme pochopitelně přiletěli i sem. Věřím, že se s Jardou aspoň na chvilinku taky potkáme, i když je nám jasný, že toho tady má hrozně moc,“ říká Petr Drápalík, jmenovec slavné postavy z filmu Vesničko má, středisková.

Právě tenhle Čech, trvale žijící v Americe, je také součástí skupinky The Travelling Jagrs. Až se dneska chlapíci objeví v hale, bude kolem nich velký poprask. „Moc se na to těšíme, je to i pro nás velká událost,“ říká za všechny Drápalík, jenž má fotku Jágra jako tapetu na telefonu. A když v minulých letech jezdil po Americe v kamionu, měl kabinu plnou dresů s číslem 68.

Hala bude beznadějně vyprodaná. Dorazila i celá řada českých fanoušků. K tomu spousta novinářů, legendy minulosti s rodinami, další hosté.

Kdo má lístek, může si libovat. Protože se po nich zaprášilo krátce poté, co klub oznámil, co se chystá. „Během chvíle byly pryč,“ říká dlouholetý Jágrův příznivec Vince Diangelo, který lístek nemá. „Bohužel,“ smutní. A ukazuje, za jakou cenu se vstupenky z druhé ruky během posledních dnů prodávaly. Ten, kde normálně stojí 125 dolarů (asi 3000 korun), se vyšplhal na 300 (asi 7200 korun).

Takže spousta lidí bude slavnostní ceremoniál sledovat pouze v televizi. Ale The Travelling Jagrs u toho nebudou chybět přímo v aréně. Tohle si prostě nesmí nechat ujít.

Blahopřání Jágrovi k vyřazení dresu. Dal sis na čas, zavtipkoval Eliáš Video se připravuje ...

