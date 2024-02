Biatlonový šampionát v Česku: Nárůst sledovanosti a sázky za 108 milionů!

V neděli skončilo biatlonové MS na Vysočině, kterého se účastnily největší hvězdy tohoto sportu. Během devíti závodních dní akci navštívilo 210 681 fanoušků. Divácký rekord (240 tisíc) nepadl, ale byl blízko. A vzduchem létaly peníze!

Možná se to nezdá, ale podle průzkumu agentury STEM/MARK oslovil šampionát 40 procent Čechů, ženy a muže takřka rovným dílem. Průměrná sledovanost činila 748 tisíc diváků. Ve srovnání s minulým MS jde o nárůst o 200 tisíc. Celkový zásah byl 2,5 milionu diváků. Signál od České televize odebíralo 30 států.

„Chci fanouškům poděkovat, byli neuvěřitelní. Na to, že opravdu jsme do MS jezdili špatně, tak to, co tady bylo o víkendu, to bylo peklo,“ kvitoval šéf biatlonu Jiří Hamza. Objem sázek přesáhl u tří největších sázkovek (Tipsport, Fortuna, Chance) 108 milionů korun, což je zhruba o 20 milionů více než za loňský šampionát.