Zídek junior v basketbalové reprezentaci: Nosit tohle jméno na dresu není jednoduché

Příjmení Zídek se vrací do basketbalové reprezentace. Jan Zídek (25) je vnukem nejlepšího českého basketbalisty dvacátého století Jiřího Zídka a synem prvního Čecha v NBA Jiřího Zídka mladšího. Po návratu z americké univerzity se protlouká Španělskem. Rok strávil na Ibize ve třetí lize, od nové sezony jde o level výš do Burgosu. Ta nejvyšší úroveň ho ale může čekat na EuroBasketu. Kouč Diego Ocampo jej i na základě absencí některých zkušených hráčů zařadil do šestnáctičlenného kádru pro přípravu na šampionát. „Táta mi řekl, že to pro mě bude dobrá zkušenost, ať mám oči otevřené a učím se za pochodu. Je velké štěstí tady být,“ má jasno pokračovatel slavného basketbalového rodu.

Od nové sezony vás čeká angažmá ve druhé španělské lize, kam se přesouváte z třetiligového celku na Ibize. Je to důležitý posun vpřed?

„Vnímám to pozitivně, protože to bude moje druhá profesionální sezona vzhledem k tomu, že jsem předtím strávil pět let na univerzitě v Americe. Z pohledu posunu v kariéře to beru tak, že se můžu ukázat v lepší soutěži. Bude to výzva. Pořád jsem ještě jeden z těch mladších hráčů. Kdy jindy, když ne teď, se posouvat.“

Když se řekne Ibiza, člověk si představí i jiný než basketbalový život. Přičichnul jste k němu?

„Párkrát jsem měl příležitost ochutnat tamní noční život, který je spjat s party. Je to taková dovolenková destinace. V létě jsem se s tím potkal, ale nehrotil jsem to. Nejsem zrovna člověk, který by to nějak moc vyhledával. Bylo zajímavé tam být v zimě, kdy turisté odjedou. Ibiza je pak taková opuštěná. To bylo hezké.“

Proč jste se rozhodl po odchodu z Ameriky zrovna pro třetí španělskou ligu?

„Začal jsem totiž spolupracovat se španělským agentem po konci v NCAA. On mi doporučil začít na španělském trhu. Právě nabídka z Ibizy nám dávala největší smysl. Ten klub je