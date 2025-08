Varianty Plzně bez Šulce: proti Rangers sázka na Valentu, nebo tah s Panošem?

Wiegele – Dweh, Markovič, Jemelka – Havel, Červ, Valenta, Spáčil – Ladra, Panoš – Vydra

Další možnosti by s největší pravděpodobností znamenaly úpravy herního schématu. Lukáši Červovi úplně nesedí role čisté defenzivní šestky, proto by trenéři posílili střed pole stažením jednoho útočníka a „seskočením“ do 3-4-2-1. Miroslav Koubek může večer vytáhnout zajímavou kartu podobně, jako to udělal před rokem v Košicích proti Kryvbasu v prvním zápase třetího předkola Evropské ligy. Do zápasu jít od první minuty s Jiřím Panošem (17), který by pod Matějem Vydrou doplnil Tomáše Ladru.