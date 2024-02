Kouč Sparty Priske půjde na Galatasaray v čupr náladě: Vysoudil 12,7 milionu!

Až zase sezve sparťany do pověstného kroužku a bude k nim promlouvat, na konci řeči utrousí: „Jo, a chlapi, vyhrál jsem pěkný peníz u soudu v Belgii.“ Inu, Brianovi Priskemu (46) se daří.

U mančaftu úřadujícího českého mistra má dánský sympaťák působivou bilanci (75 zápasů, 50 vítězství, 14 remíz, 11 porážek) a na bankovním kontě taky. K pravidelné pražské měsíční gáži odhadované na 2 miliony korun mu tam jednorázově přiskočí 12,7 milionu! Jak k té příjemné částce trenér Brian přišel?

Co den, to balík

Právnickým kumštem z pokladny svého bývalého zaměstnavatele Royalu Antverpy. „Pracovní soud rozhodl ve prospěch Priskeho. Soud nařídil Antverpám zaplatit Priskemu odškodné 500 000 eur. Klub musí také uhradit právní náklady,“ hlásí portál hln.be.

Sveřepý spor se zrodil tak, že Antverpy 23. května 2022 oznámily, že s Priskem ukončily spolupráci, a on měl přitom kontrakt do 31. května. Klub tvrdil, že rezignoval sám, ale kouč požadoval odstupné, a teď tu při před belgickými taláry vyhrál. Když si to spočítáte, tak každý z těch rozdílových osmi dnů mu vynesl bratru 1,6 milionu v české měně!

Zkrátka Brian Priske půjde do zítřejší odvety play off Evropské ligy s Galatasarayem Istanbul na vyprodané Letné (21:00, ČT sport) v čupr náladě. A s vírou, že turecká prohra (2:3) se dá otočit v postupovou výhru. „Jsme o jednu branku pozadu, musíme vyhrát, ale máme skvělé hráče a skvělý tým. Doma budeme mít úžasné prostředí, fanoušci nám pomůžou, uděláme pro postup všechno,“ prohlásil odhodlaně Priske.