Priske: Ukázali jsme, na co máme. Do odvety bez levé strany? Velmi přísné

PŘÍMO Z ISTANBULU | Jeho tým byl blízko remíze s Galatasarayem, dokonce sahal v úvodním duelu play off Evropské ligy i po výhře. Trenér Sparty Brian Priske po prohře 2:3 svůj tým chválil. „Podali jsme dobrý výkon. Dokázali jsme potrápit kvalitního soupeře na jeho hřišti, musí nás to nakopnout do dalších zápasů,“ burcoval. Zároveň ale přišel kvůli kartám o kompletní levou stranu sestavy.

Jak těžké je přijmout výsledek po takovém výkonu?

„Samozřejmě je to těžké. Myslím, že kluci odehráli v různých ohledech fantastický zápas. Bylo to těžké venkovní utkání, ale hráči předvedli skvělý výkon, vytvořili si spoustu šancí, ani nevím, kolik příležitostí jsme si vůbec vytvořili. Vstřelili jsme pěkné góly a mohli jsme přidat i další branky. Stejně jako celá kabina jsem zklamaný, protože jsme zahodili dobrý výsledek, v lecčems zbytečně. V klíčových momentech nás soupeř potrestal, mluvili jsme o tom i před zápasem a stalo se to. Někteří kluci vědí, že v určitých ohledech mohli učinit lepší rozhodnutí. Musí ale myslet pozitivně, nesmí být dole. Můžu ale pochválit kluky za přístup. Dodává nám to sebevědomí v našem způsobu hry a celkovém přístupu k fotbalu. Tím spíš, že jsme takový výkon předvedli na venkovní půdě.“

Myslíte, že to byl váš nejlepší výkon v Evropě?

„Nevím, těžko říct, ale určitě jsme podali dobrý výkon. Udělali jsme hodně dobrých věcí v ofenzivě i defenzivě, dokázali jsme potrápit kvalitní tým. Drželi jsme v 90. minutě dobrý výsledek, takže v mnoha ohledech to byl dobrý zápas. O to těžší je přijmout porážku. Ale musí nás to pořádně nakopnout do dalších zápasů, abychom ty emoce použili správným směrem. Teď se musíme zregenerovat, máme před sebou důležitý zápas proti Liberci.“

Jak vás ovlivnila bouřlivá atmosféra, zvlášť po inkasovaném gólu?

„Fanoušci dělali to, co potřebovali. Čekali jsme, že budou hluční. Měli jsme balon a snažili jsme si vytvořit pár šancí. Abych řekl pravdu, moc jsem nad tím nepřemýšlel, spíš jsem se soustředil na to, abychom vyrovnali. Užili jsme si to, byla tu dobrá atmosféra, myslím, že to byl neskutečný zápas a doufám, že jste si ho užili i vy. Viděli jsme dva týmy, které chtěly hrát fotbal a zvítězit.“

Vitík neustále vytlačoval Icardiho, byl to váš plán?

„Myslím, že Vitík, Sörensen i Krejčí byli zodpovědní. Řekl bych, že většinu zápasu si proti ofenzivním hráčům Galatasaraye vedli dobře. Jsme samozřejmě zklamaní ze tří gólů, je to už nějaká doba, co jsme naposledy inkasovali tolik branek. Ale jsem pyšný na hráče, zvlášť za to, jak přistoupili k těžkému venkovnímu zápasu v takové atmosféře.“

Myslíte, že jste některé momenty nezvládli kvůli nedostatku zkušeností?

„Nejsem si jistý. Už jsme odehráli dost zápasů pospolu a někteří mladí hráči už mají za sebou i celou řadu reprezentačních zápasů. A mnozí z nich hráli velmi dobře. Máme mladé hráče, je to součást naší strategie. Dnes jsme prostě hráli proti velmi silnému soupeři.“

Jaký je zdravotní stav Jaroslava Zeleného, zvlášť ve chvíli, kdy vám pro odvetu vypadla celá levá strana hřiště kvůli kartám?

„Zaprvé musím říct, že některé žluté karty byly od rozhodčího velmi přísné. Ale tak to prostě je, musíme na to za týden odpovědět. Zelený je v pořádku, byl jen posledních pár dnů nemocný, ale věřím, že až se vrátíme do Prahy, už mu bude lépe. Doufejme, že bude k dispozici už v neděli. A pokud ne, tak ve čtvrtek už určitě.“

Jak vidíte vaše šance odvetě. Je Galatasaray stále favorit?

„Souhlasím s tím, že Galatasaray je ve dvojzápase stále favorit, má šanci dotáhnout to v celé Evropské lize daleko. Ale já se soustředím na Spartu a na to, abychom ve čtvrtek v odvetě vyhráli. Myslím, že jsme ukázali, na co máme. Ukázali jsme, že máme výborné hráče a dobrý tým. A pak už to bude o samotných devadesáti minutách, navíc se můžeme spolehnout na skvělé fanoušky na Letné, určitě nám pomůžou a budou nás maximálně podporovat. Nemáme co ztratit. Víme, že musíme vyhrát.“