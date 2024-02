Bývalý kouč AS Řím Zeman je opět ve špitále: Podstoupil operaci srdce!

Český trenér Zdeněk Zeman (76), který téměř celou svou kariéru strávil v Itálii opět leží na nemocničním lůžku. Tentokrát za to může operace srdce, kterou dnes ráno podstoupil na klinice v Pescaře, kde také trénuje. Vedení týmu prozatím převezme jeho asistent Giovanni Bucaro (53).

Zdeněk Zeman, který v roce 1968 emigroval do Itálie, byl v prosinci hospitalizován kvůli mozkové příhodě. Z ní se však český trenér zotavil a na lavičku Pescary, která momentálně hraje ve třetí nejvyšší soutěži, se vrátil. Nyní je však v nemocnici znovu.

Minulý týden totiž Zeman podstoupil vyšetření u klubového kardiologa, kterého výsledky velmi znepokojili a navrhl, aby byl trenér hospitalizován a podstoupil další testy. V nemocnici se jeho obavy vyplnily a “il Boemo“, jak se českému trenérovi v Itálii přezdívá, podstoupil čtyřnásobný bypass spolu s angioplastikou krkavice, která pomohla obnovit průtok krve do mozku.

Rekonvalescence bude náročná a rodák z Prahy bude muset na následujících 4 až 6 měsíců zařadit do programu především odpočinek. Tím pro něj sezóna v Serii C skončila.

Zeman má za sebou bohaté zkušenosti z první italské ligy. Jako hlavní trenér působil ve špičkových týmech, jakými jsou například AS Řím, Lazio Řím nebo SSC Neapol. Fanouškům se do paměti zaryl také svým neustálým kouřením u postranní čáry v dobách, kdy to ještě bylo povoleno.