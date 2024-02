Kauza kolem hokejisty Ružičky: Tvrdá slova slovenské legendy!

Jen několik vteřin. Tak málo stačilo k tomu, aby si hokejista Adam Ružička (24) výrazně zkomplikoval kariéru. Natočil totiž krátké video, na kterém je mimo jiné zachycena i čára bílého prášku vedle kreditní karty. Nyní se k problémovému hráči vyjádřila i legenda slovenského hokeje Richard Zedník (46). A nutno říct, že svého krajana nijak nešetřil! Co přesně řekl?

Probojovat se do nejlepší hokejové ligy na světě mu dalo velkou práci. Když už to ale vypadalo, že by se mohl Adam Ružička naplno uchytit v NHL, přišel nečekaný šok. Vytáhlý forvard totiž minulý týden zveřejnil třináctivteřinové video, na kterém svým instagramovým sledujícím nahrál kromě sebe také narýsovanou lajnu bílého prášku. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Nejen, že sklidil velkou vlnu nevole z řad hokejové veřejnosti, ale jeho celek Arizona Coyotes, do kterého přišel teprve před měsícem, ho odeslal na waiver listinu (seznam nechráněných hráčů, kteří jsou volně k dispozici klubům pozn. redakce). O den později s ním klub z pouštní oblasti definitivně ukončil smlouvu. Své si k incidentu řekl i bývalý útočník Richard Zedník, který odehrál v kanadskoamerické soutěži přes 700 utkání.

Definitivní konec v NHL?

„Roky bojoval o místo v NHL. Když se tam konečně dostal, tak udělá takovou věc. Nerozumím tomu. Obzvlášť poté, co ho vyměnili z Calgary, kde hrál ve čtvrté formaci, měl po příchodu do nového mužstva začít makat a ukázat, že na to má,“ pověděl Zedník v rozhovoru pro slovenský web Šport24. „Každý svého štěstí strůjce. Pochybuji, že by teď po něm někdo sáhl,“ doplnil někdejší hráč Washingtonu či Floridy.

Ružičkovi reálně hrozí, že je to jeho konečná v NHL nejen pro tento ročník, ale navždy! „Můžu se mýlit, ale podle mého názoru je to pro něj definitivní konec v NHL. Nevím, kdo by mu byl ochotný dát další šanci. Takových hráčů jako on, kteří čekají na příležitost, jsou tam stovky,“ zakončil držitel bronzové medaile z MS 2003 své neradostné povídání. Co teď bude se samotným Ružičkou? To napoví až čas.