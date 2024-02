Dieta slavné extenistky Cibulkové: Plány po hubnutí a velká podpora od manžela!

Stala se inspirací pro mnoho lidí nejen ve sportovním světě, ale i v tom osobním. Dominika Cibulková (34), někdejší hvězdná tenistka, už téměř čtyři měsíce drží dietu, která nese skvělé výsledky. Jaké plány ale má po hubnutí? A jak ji podporuje její milující manžel Michal Navara?

Úspěšná nejen na kurtech, ale také v běžném životě. Dominika Cibulková, slavná slovenská extenistka, se na konci loňského října rozhodla, že v následujících osmi měsících zhubne dvaadvacet kilo. Jak to bývalé čtyřce zatím jde? Velmi dobře. V současné době je totiž lehčí o dvanáct kil!

V nedávném rozhovoru nicméně uvedla, že během víkendů, kdy její výživová poradkyně Zuzana Lišková nepracuje, si občas něco málo dopřeje. „Během víkendů Zuzka nevaří, takže jsem odkázána sama na sebe. To ale neznamená dva dny přejídání se. Pokud mám chuť na něco sladkého, dám si dvě tři tabulky čokolády, to mi stačí,“ prozradila Cibulková pro slovenský server Diva.

Kromě toho se netají faktem, že po obou porodech si užívala kalorický život. „Jsem člověk, který miluje jídlo, ale už stačilo. Chci se líbit sama sobě. Člověk neumí změnit svou podstatu. Přiznávám, že jsem gurmánka,“ řekla Cibulková. Nehrozí tedy, že po dietě opět výrazně přibere? Finalistka Australian Open 2014 zůstává v tomto ohledu klidná. „Možná přes léto, když půjde váha nahoru a přiberu dvě až tři kila, tak to už bude taková stopka,“ sdělila jedna z nejlepších slovenských tenistek v dějinách. Štíhlejší postavě může vděčit krabičkovým dietám.

Ve své domácnosti ale nebyla jediná, kdo tenhle druh diety dodržoval. Společně s ní se do toho pustil také její manžel Michal Navara. „Můj manžel byl taky na krabičkách, takže to moc dobře zná, ale on už je měsíc bez diety,“ usmívala se Dominika. Pokud to tak půjde dál, mohla by Cibulková zhubnout na cílovou váhu ještě před koncem určeného termínu.