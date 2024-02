Slovák Ružička se natočil s drogami: přišla rychlá reakce, v NHL skončil

Nedávno byl Adam Ružička umístěn týmem Calgary Flames na tzv. waiver list, odkud si ho stáhla Arizona Coyotes. Měla to pro něj být šance ukázat, zda opravdu má kvality na to, aby působil v NHL dlouhé roky. Nakonec si slovenský útočník svoji pouť v zámoří ztížil jen a jen sám. Na svůj instagramový profil nahrál video, na kterém si očividně libuje s drogami. Příspěvek později smazal. Arizona ovšem rychle zareagovala, s hráčem rozvázala kontrakt.

Čtyřiadvacetiletý útočník má za sebou 117 utkání v nejlepší hokejové lize na světě a další zřejmě nepřidá. Alespoň ne v nejbližší době.

O místo v sestavě Flames bojoval tři roky na farmě. Prostor ukázat se dostal v uplynulém ročníku, kdy zasáhl do 44 utkání. I přes roli ve třetím či čtvrtém útoku nasbíral solidních 20 bodů a zdálo se, že má před sebou kariéru v NHL.

V aktuálním ročníku ovšem Calgary nebylo s jeho výkony příliš spokojeno a 24. ledna ho umístilo na tzv. waiver list, odkud si ho mohl stáhnout jakýkoliv jiný tým. Pokud by se tak nestalo, Flames by Ružičku přeřadili na farmu.

Nakonec si ho stáhla do svých řad Arizona Coyotes. Vedení věřilo, že v Ružičkovi získá platného útočníka do čtvrtého útoku.

To už je ale (zřejmě) minulostí. Těžko říci, co se slovenskému rodákovi v tu chvíli honilo hlavou, ovšem sdílet takové video na sociální síti? To je cesta k uzavření kariéry v zámoří.

Nemělo dlouhého trvání, než si toho Arizona všimla. V pátek večer klub vydal prohlášení: „Arizona Coyotes bezpodmínečně umístila na waiver list za účelem rozvázání smlouvy. V tuto chvíli klub se bezpodmínečně útočníka Adama Růžičku za účelem ukončení jeho smlouvy. Klub to v tuto chvíli nebude dál komentovat."