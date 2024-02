Berdychovi na další dovolené: Zaplacený ráj!

as

V jednom kuse se smějí, užívají si další pohádkovou dovolenou v exotice. Aby ne, vysloužilý tenisový šampion Tomáš Berdych (38) s manželkou Ester (32) nemají důvod se kabonit. Vždyť luxusní pobyt mají nejspíš úplně zadarmo!

Ten trik jim už léta náramně funguje. Berdychovi vyrazí do čarokrásného resortu, jehož součástí je i tenisový kurt. Tomáš si pinkne s hotelovými hosty, rozdá pár autogramů a za to má pak nemalé výhody.

Letos to zvládl už dvakrát – na přelomu roku na Maledivách, nyní na Seychelách. „Hosté se mohou těšit na mimořádné zážitky včetně slavnostního otevření nejmodernějšího tenisového kurtu sportovní celebritou Tomášem Berdychem. Budou moci se setkat s tenisovou hvězdou, zúčastnit se speciální tenisové kliniky nebo si objednat u Berdycha soukromé lekce,“ hlásí resort Waldorf Astoria Platte Island.

Zbrusu nové luxusní středisko na nedotčeném atolu slavnostně otevíralo loni. V jedné z 50 vil (ke každé patří vlastní bazén či soukromý služebník) teď pobývali Berdychovi. „Ráj!“ Slůvko, které Tomáš i Ester sdílejí ve svých instagramových příspěvcích a přidávají »povinný« odkaz na ubytování, kde jedna noc přijde na 50 tisíc korun.

Užít si tohle všechno za pár tenisových výměn s amatéry, to se přece vyplatí! Co na tom, že český tenista jen na turnajových odměnách vydělal 690 milionů Kč hrubého a nemá to moc zapotřebí...