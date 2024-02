Hornerovo obvinění ze sexuálního obtěžování: Překvapivý zvrat!

Konečně si může oddechnout! Šéf jedné z nejúspěšnějších stájí posledních let Christian Horner (50), který byl před třemi týdny nařčen ze sexuálního obtěžování a vypadalo to, že je to jeho konec v čele Red Bullu. Rakouský tým nyní zveřejnil závěry inteního vyšetřování a vypadá to, že slavný Brit je nevinen.