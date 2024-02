Co ukázaly testy F1: překvapení, kauza v Red Bullu i nadšený Hamilton

PŘÍMO Z BAHRAJNU | Formule 1 má za sebou tradiční předsezonní testy. To znamená jediné – nová sezona královny motorsportu je opravdu za dveřmi. Co závěrečné přípravy před nadcházejícím ročníkem napověděly?

Formuli 1 letos čeká v pořadí již třetí ročník se současnými technickými pravidly. Od jejich uvedení v roce 2022 celému seriálu jasně kraluje tým Red Bullu s Maxem Verstappenem, který sám v posledních dvou ročnících nasbíral 33 výher.

Je to brutální sport, uvedl Alonso

I když se z výsledků testů nedá vyčíst přesné rozložení sil jednotlivých týmů, zkušební jízdy naznačily, že dosavadní vládu Red Bullu a jeho nizozemské hvězdy letos jen těžko někdo překoná.

Za vše hovoří slova dvojnásobného mistra světa F1 Fernanda Alonsa, který během posledního dne testů bez okolků prohlásil:

„Myslím, že už v tuhle chvíli 19 (z 20, pozn. red) jezdců F1 ví, že se letos nestane šampionem. To ale platí v 99 procentech vaší kariéry. Tento sport je brutální,“ řekl 42letý Španěl médiím, mezi kterými nechyběl ani iSport.cz.

Alonso si zároveň postěžoval, že jsou třídenní testy příliš krátké.

„Kromě toho můžeme jezdit pouze s jedním vozem, což znamená jeden a půl dne na jezdce každého týmu. Já s tím problém nemám, byl jsem tu už dvacetkrát, takže mi to stačí, ale z pohledu dění na dráze a show pro fanoušky je to málo,“ sdílel svůj pohled závodník Astonu Martin.

Překvapí Ferrari?

Zatímco vloni Ferrari v prvních závodech zaostávalo, letos by mohla být situace jiná. Rudé monoposty se během testů ukazovaly v dobrém světle a zdá se, že by italská stáj mohla být na začátku sezony nejbližším vyzyvatelem Red Bullu, potažmo Maxe Verstappena, který letos bude útočit na čtvrtý titul v řadě.

„Těžko říct, jak na tom ve srovnání s ostatními jsme. Neměli jsme žádné problémy. Nic nás nepřekvapilo. Myslím, že Red Bull je o něco před námi. Základ máme ale lepší, než vloni. Je to úplně jiný příběh, víme, na čem pracovat, takže cítíme větší naději. Vloni jsme měli snad nejhorší testování, které jsem kdy zažil. Letos je to lepší,“ nechal se slyšet pilot Ferrari Charles Leclerc, jenž se stájí z Maranella nedávno podepsal novou smlouvu.

Kdo ji naopak nepodepsal, je jeho týmový kolega Carlos Sainz, kterého od příští sezony nahradí sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Ačkoliv Ferrari tuto jezdeckou výměnu, která zatím není na pořadu dne, nechce příliš komentovat, Sainz ani Hamilton se zvídavým otázkám novinářů v Bahrajnu nevyhnuly.

„Byl to pro mě šok. Jednali jsme o nové smlouvě a pak přišel zvrat,“ vyjádřil se rodák z Madridu k zákulisním šachům. „Když už mě ale má někdo nahradit, může mě těšit, že místo mě přijde sedminásobný šampion,“ uvedl vítěz dvou Velkých cen.

„Je to pro mě splnění dětského snu,“ zopakoval v Bahrajnu Hamilton, když měl rok dopředu ohlášený přestup zhodnotit na tiskové konferenci.

„Vnímám to jako obrovskou výzvu. Už jako dítě jsem v počítačové hře jezdil ve Ferrari Michaela Schumachera. Jsem z podpisu opravdu nadšený,“ sdělil Brit, kterého čeká poslední sezona s Mercedesem.

Neposedný kryt kanálu

Ne všechno během testů v Bahrajnu probíhalo podle plánů. Hned dvakrát musely být na více než hodinu jízdy přerušeny kvůli uvolněnému krytu odtokového kanálu.

Ve čtvrtek si o uvolněné víko kanálu svůj monopost poškodil Charles Leclerc, v pátek ho pak napodobil Sergio Pérez z Red Bullu. Podobná záležitost se přitom v jinak přetechnizovaném světě F1 neodehrála v poslední době poprvé. V listopadové GP Las Vegas si svůj vůz o víko kanálu znatelně poškodil Sainz, jehož mechanici následně museli měnit monokok, motor i baterii.

Úřadující šampion Verstappen v kontextu toho vyzval Mezinárodní automobilovou federaci, aby se na problémy tohoto charakteru zaměřila. V případě podobných poškození monopostu totiž týmy přicházejí nejen o čas na dráze, ale čelí i neočekávaným finančním nákladům, což je pro ně v době rozpočtových limitů velmi nepříjemné.

Zůstane Horner šéfem Red Bullu?

Nepříjemnou situaci před sezonou řeší také mistrovský Red Bull. Jeho šéf Christian Horner je interně vyšetřován kvůli svému údajně nevhodnému chování vůči podřízeným.

Stáj Red Bull, respektive její mateřská společnost se sídlem v Rakousku, sice na začátku února informovala, že by ráda vyšetřování uzavřela co nejdříve, ale to se i nadále nedaří – a to ve chvíli, kdy do startu nové sezony F1 zbývá už jen několik dní.

Samotný Horner, který v čele týmu Red Bull stojí od roku 2005 a dovedl ho ke všem dosavadním úspěchům, nechtěl přímo v Bahrajnu situaci komentovat.

„Jak dobře víte, probíhá proces, jehož jsem součástí. Obávám se tedy, že se k němu nemohu vyjádřit,“ vyhnul se poskytnutí jakýchkoliv nových informací 50letý manažer.