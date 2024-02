Těžce zraněná lyžařka Vlhová: Zásadní zlom a dojemné gesto!

Déle než měsíc. Tak dlouho už musí být Petra Vlhová (28) mimo svahy poté, co si během Světového poháru v Jasné přivodila velice ošklivé zranění kolene. Slovenská lyžařská hvězda se ale nyní ozvala svým blízkým lidem na sociální síti. A nutno říct, že její zprávy dost možná leckomu vykouzlí úsměv na tváři. Mimo jiné zaznamenala zásadní průlom ohledně své rehabilitace.

To nejhorší má za sebou. Slavná slovenská lyžařka Petra Vlhová podstoupila začátkem února operaci kolene, kvůli které odletěla na speciální kliniku až do Švýcarska, konkrétně do Sionu. Zde vykonal zákrok uznávaný lékař a odborník Olivier Siegrist. Operace dopadla dobře a nyní čekají úspěšnou sportovkyni měsíce rehabilitace.

„Cítím se lépe, pokračujeme v rehabilitaci a koleno vypadá každým dnem lépe a lépe. Když už jsme u toho, chtěla bych poděkovat všem svým sponzorům za tu nejlepší podporu a za to, že stáli po mém boku v nejlepších dnech i v těch nejhorších chvílích. Moc to pro mě znamená,“ napsala Vlhová na instagramu.

Mimo jiné se vyjádřila, že bez nich by nebyla takovým člověkem, jakým je dnes a nemohla by dělat to, co má nejraději a plnit si své sny. „Jsem vám opravdu vděčná za všechno, co jste pro mě udělali. Takže vám ještě jednou děkuji. Jak jsem slíbila, udělám vše pro to, abych se vrátila silnější než kdy dřív,“ zakončila Vlhová svůj emotivní vzkaz.

O den později navíc zveřejnila krátké video, na kterém zvěčnila zásadní zlom v oblasti své rehabilitace. „Pomalu se posouváš dál," napsala Vlhová k videu, na kterém se natáčí v zrcadle a jde přitom na pásu. Po operačním zákroku tedy jde vidět určitý posun.