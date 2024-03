Tenisový svaz má zachránit sportovní ředitel Stočes: Krizový spasitel!

as

Jeho parketou byl vždy sport jako takový, teď má řídit celý svaz, a to v době největší krize českého tenisu! Někdejší úspěšný hráč Jan Stočes (47), dosavadní sportovní ředitel ČTS, provizorně usedl na Kaderkovu židli.

Výkonný výbor jej krizovým řízením tenisového svazu pověřil jednomyslně. Sám prý neváhal. „Ani jsem nad tím moc nepřemýšlel, protože to byla jediná šance, jak udržet český tenis v chodu,“ krčil rameny. Klíčová pro něj navíc byla podpora generálního partnera, firmy Agel v čele s miliardářem Chrenkem. „To pro mě mělo obrovskou hodnotu,“ přiznal.

Všichni v šoku

Šel prý do toho i proto, že svůj sport miluje. Pyšní se třeba návratem českého mužského tenisu na výsluní, na čemž má nepochybně zásluhu i jeho čtyřletá práce ve sportovním úseku svazu. Odmítá nálepku Kaderkova muže, který o podvodech tenisového bosse musel vědět. „Samozřejmě nikdo z nás to vůbec netušil, úplně všichni jsme z toho šokovaní. Já nastoupil do svazu dělat sport,“ upozornil, že ze své pozice k údajným finančním čachrům ani neměl přístup.

Jeho úkoly coby krizového spasitele českého tenisu jsou zřejmé: Zajistit průchodnost financování od Národní sportovní agentury, aby peníze mohly proudit dále do celého tenisového hnutí. „Moje priorita je, aby bylo všechno transparentní, proto veškeré mé kroky budou pod kontrolou advokátní kanceláře,“ slíbil.

Co bude dál, netuší, ale svoji práci v čele svazu považuje za dočasnou. „Já jsem vážně sporťák, nic podobného jsem nikdy nezažil. Vždyť i před začátkem tiskovky jsem si připadal trošku jako malej kluk, když jde na mistrovství republiky mladších žáků,“ ušklíbl se Stočes.