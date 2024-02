Detaily razie v Kaderkově kauze: Důkazy hledali i u Černoška!

Místo sportovců se v sídlech tenisového a lyžařského svazu proháněli detektivové. Prověřovali hospodaření a přerozdělování dotací, tenisový šéf Ivo Kaderka (60) a další tři funkcionáři čelí obvinění!

Rok sbírali důkazy, na Štvanici policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu dorazili včera po deváté ráno. Zapečetili vstup, prohledávali kanceláře a zabavovali materiály. „Policie zahájila trestní stíhání čtyř fyzických a čtyř právnických osob pro zločin dotačního podvodu a zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Bradáčová. V průběhu večera podle informací Blesku přibylo páté jméno – Daniel Vacek. Za zneužívání dotací hrozí až deset let vězení, za zjednání výhody až osm let.

Deník N uvedl, že je mezi obviněnými i prezident tenisového svazu Ivo Kaderka. Případ se týká i Kaderkova spojence Vojtěcha Flégla, právě do jeho firem měla téct část dotačních peněz. „Právní kvalifikace není u všech obviněných osob identická,“ zmínil státní zástupce Ondřej Trčka, jenž dozoruje i další případ sportovních dotací – kauzu někdejšího šéfa fotbalu Miroslava Pelty a šéfa České unie sportu Miroslava Jansty.

Svěťák v hledáčku

Ve stejnou chvíli zasahovali detektivové i v několika tenisových klubech po celé zemi. Například ve vyhlášeném prostějovském klubu u Miroslava Černoška, na informace z minulosti se šli tázat i do Říčan, kde už ale aktuálně funguje akademie Karolíny Plíškové. A také ve Střešovicích, kde sídlí lyžařský svaz. Zde se razie týká dotací na loňský Světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně. „Policii ČR jsme poskytli maximalní součinnost. Nikdo nebyl obviněn ani zadržen,“ vzkázal mluvčí svazu Tomáš Haisl.

Vyšetřovatelé přišli také do Národní sportovní agentury. „My jsme byli vyzváni k doložení dokumentů. K vyšetřování policie nemám co dodávat,“ řekl pro iSport.cz předseda NSA Ondřej Šebek.

Půjde do vazby?

Iva Kaderku sbalili policisté doma. Podle zákona musí v případě zadržené osoby státní zástupce do 48 hodin podat návrh na vzetí do vazby. Pokud by šéf českého tenisu skutečně skončil za mřížemi, byla by to klinická smrt svazu. Vždyť Kaderka ČTS vládne tvrdou rukou od roku 1998 a – s trochou nadsázky – ve štvanických kancelářích bez něj uklízečka nevynese ani koš.