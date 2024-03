Kruté přiznání lyžařské hvězdy Vonnové: Už nikdy nebudu bez bolesti!

Většinu času rozdává úsměvy na všechny strany. Teď ale bývalá lyžařka Lindsey Vonnová (39) přiznala, že se za ním skrývá mnoho bolesti. A to doslova. Zdravotní trable s kolenem ji totiž ani po letech neopustily a je zřejmé, že do konce života se bude stále potýkat s velkou bolestí.

Vonnová o zdravotním problému promluvila v rozhovoru pro německý deník BILD. „Už nikdy v životě nebudu bez bolesti,“ přiznala Američanka.„Ale stále lépe se s ní vyrovnávám. V pravém koleni se mi střetává kost s kostí. Každých dvanáct až čtrnáct měsíců podstupuji operace, abych mohl dál fungovat. Potřebuji najít lepší, dlouhodobé řešení,“ vysvětlila. A jedno takové se v následujících měsících rýsuje.

„Už nějakou dobu mluvím s lékaři o umělém kolenním kloubu. V současné době zjišťuji, kdy a kde bych ji mohla podstoupit - a jaký druh kloubní náhrady. Je to všechno dost složité,“ posteskla si pohledná lyžařská hvězda, které by se snad mohlo alespoň částečně ulevit v následujícím půl roce. „Operace proběhne pravděpodobně v příštích šesti měsících,“ prozradila.

Nabízí se tak myšlenka, jestli si zpětně Lindsey rozhodnutí věnovat se lyžování nevyčítá. „Obětovala jsem hodně, ale ničeho nelituji,“ ujistila fanoušky. Zároveň vysvětlila, že zranění a s tím spojené zdravotní problémy jsou podle ní běžná součást tohoto sportu.

„Bude to nepopulární názor, ale to k lyžařským závodům prostě patří. Můžete se snažit kontrolovat a omezovat rychlost. Ale na sjezdovce vždycky dojde k pádům. Nastal velký pokrok, jako jsou airbagy a dlouhé prádlo odolné proti proříznutí. To už pomohlo předcházet zraněním. Ale nepředpokládám, že by lyžování bylo v blízké budoucnosti bezpečnější. Kdo se nechce zranit, neměl by na sjezdovce začínat," míní zlatá medailistka z Her ve Vancouveru.