Těhotná Puskarčíková se zděsila nad svou váhou a... Přiznala noční nálety do kuchyně

Tohle je pro ni pořádný nezvyk! Bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková (33) před pár týdny oznámila, že nosí pod srdcem své první miminko, které čeká s italským partnerem Thomasem Bormolinim (32). A fanouškům teď přiznala, že těhotenským chutím se rozhodně nevzpírá! Tím překvapenější ale byla, když se postavila na váhu...

Na taková čísla není zvyklá! Bývalá reprezentantka Eva Puskarčíková si už dříve dělala legraci, že to s vánočním bužírováním trochu přehnala. Důvodem většího bříška ale nebylo nic jiného, než těhotenství. Teď svým fanouškům odkryla, že momentálně jí váha ukazuje lehce přes 75 kilo, což ještě nikdy nezažila.

„A stále jedeme. To bude v létě cesta zpět na vrchol,“ okomentovala pobaveně nastávající maminka. „Jinak samozřejmě, ta váha je relativní. To neznamená, že když má někdo 70 kilo nebo víc, že je tlustý,“ mírnila svůj komentář, aby se nikoho nedotkla. „Já to vztahuji na sebe, při mé výšce a rozložení těla jsem byla zvyklá mít 59 až 60 kilo,“ ozřejmila.

„Krokujeme a jíme, nač máme chuť. S rozvahou. Někdy ale vůle zklame,“ přiznala s tím, že momentálně přibrala zhruba 15 až 16 kilogramů. Evě ale do porodu stále schází několik týdnů a tak bude konečná těhotenská váha ještě nejspíš přece jen o něco vyšší. Sympatická blondýnka ale přiznala, že si během požehnaného stavu ráda dopřává. A to v jakoukoliv hodinu.

„Nejednou se stalo, že těhotenství ve mně probudilo Adélu. Takové to, když nejste líní v půl 10 večer jít si udělat puding s piškoty nebo krupicovou kaši s kakaem,“ popsala své chutě. „Pokud to není každý den, tak si myslím, že je to celkem v pohodě,“ uzavřela své okénko bronzová medailistka z Her v Soči.